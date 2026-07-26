중기부, 글로벌 유망 K-브랜드 발굴·지원

'케이(K) 브랜드 챌린지' 참여 중소기업 모집

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중소벤처기업부는 '케이(K) 브랜드 챌린지'에 참여할 중소기업을 모집한다고 26일 밝혔다.케이브랜드 챌린지는 성장가능성이 높은 소비재 분야 중소기업을 발굴해 이들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 수출기업으로 도약할 수 있도록 지원하는 사업이다.이 사업은 2024년 뷰티 분야 유망 중소기업 발굴·글로벌 시장 진출 지원을 위해 케이뷰티 크리에이터 챌린지로 시작됐다. 올해는 케이 소비재에 대한 해외의 높은 관심을 반영해 지원 대상을 패션(의류), 라이프(생활) 분야까지 확대하고, 명칭도 케이 브랜드 챌린지로 변경해 운영한다.모집 대상은 뷰티(미용), 패션(의류), 라이프(생활) 분야에서 자사 브랜드를 보유한 중소기업으로, 내수기업 또는 전년도 수출액 500만 달러 미만의 수출 초보기업이다.신청기업을 대상으로 예선, 본선, 결선을 거쳐 분야별로 3개사씩 총 9개사를 선정한다. 선정기업에는 국내·해외에서 운영하는 팝업스토어 참가와 해외 바이어·투자자와의 수출·투자 상담 등의 기회가 제공된다.이와 함께 온라인 마케팅 지원과 수출바우처·해외규격인증획득 등 수출 지원사업 우선 선정 등이 제공되며 창업기업에게는 초기창업패키지 사업 우대 등의 혜택도 부여된다.심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "뷰티로 시작된 케이 브랜드에 대한 전 세계 소비자들의 관심과 열풍이 이제는 패션, 라이프 등 소비재 전반으로 확산되고 있다"며 "유망 중소기업들의 우수제품이 글로벌 시장에 더 많이 진출해 케이 브랜드의 위상을 높이고 중소기업 수출을 주도해 나갈 수 있도록 정책적 지원을 늘려 나가겠다"고 밝혔다.참여기업 모집은 8월 7일까지 이뤄지며 사업 신청 등 자세한 내용은 중소벤처기업진흥공단 고비즈코리아 누리집을 통해 확인할 수 있다.