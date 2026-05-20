[인터뷰]20억 빚더미서 글로벌 1위로…쉬엔비, 27년 ‘진심’의 기록

매출 400억·96개국 수출, ‘K-메디컬’의 표준이 된 쉬엔비

FDA 품목 허가 6건 획득, ‘메이드 인 코리아’ 기술의 정점

1 0 강선영 쉬엔비 대표가 대표제품에 대해 설명하고 있다./사진=오세은 기자

사회복지사 출신이자 미용향장학을 전공한 강선영 쉬엔비 대표의 경영 여정은 순탄치 않았다. 1999년 수원대 벤처타운의 작은 공간에서 시작해 현재 매출 400억원대, 전 세계 96개국 수출을 달성한 쉬엔비의 성장사는 '사람을 아름답게 하는 기술, 그 진심이 통했을 때 기술은 단순한 장비를 넘어 가치가 된다'는 강 대표의 철학이 빚어낸 결과물이다.지난 19일 성수동 쉬엔비 사옥에서 만난 강 대표의 눈빛에는 27년 외길을 걸어온 기술인 특유의 고집과 자부심이 서려 있었다.강 대표의 경영은 평탄치 않았다. 초기 사업 확장을 위해 성남으로 이전하던 시절, 파트너사의 대금 미지급 사태로 20억원의 빚을 지고 부도 위기에 몰린 적도 있었다. "직원들과 지인들의 헌신적인 도움으로 재기에 성공했다"는 그녀에게 그 시련은 '사람 중심' 경영의 가치를 뼈에 새기는 계기가 됐다. 현재 성수동 사옥에 멸균 설비 등 대규모 투자를 단행하고, 매주 마지막 금요일 '패밀리데이'를 운영하며 남다른 복지를 실천하는 이유는 바로 이 같은 동행 철학에 뿌리를 두고 있다.쉬엔비의 경쟁력은 연구인력 22명이 매년 신제품을 내놓는 압도적 R&D(연구개발) 역량에서 나온다. 특히 글로벌 시장의 관문인 미국 식품의약국(FDA) 승인 과정은 인고의 시간이었다. 강 대표는 2011년부터 한국 임상 데이터의 거절이라는 뼈아픈 좌절을 겪었지만, 포기하지 않고 재도전한 끝에 2016년 '비바체(Vivace)' 승인을 얻어냈다. 이를 기점으로 최근 차세대 기기 '다이아코어'까지 총 6개의 품목 허가를 따내는 기록을 세웠다. 대표 제품 '버츄RF'는 통증을 혁신적으로 줄였고, 세계 유일의 듀얼 플라즈마 장비 '플라듀오'는 피부 치료의 새 지평을 열었다는 평가를 받는다.전체 매출의 80%는 수출에서 발생한다. 특히 러시아와 브라질 시장의 반응이 뜨겁다. 강 대표는 "러시아 의사들이 두 달에 한 번씩 회사를 방문하고, 브라질에서는 한 번에 100명의 의사가 몰려올 만큼 기술적 신뢰가 두텁다"고 설명했다. 국내 역시 매년 350명의 원장을 초청해 신제품 발표회를 여는 등 강력한 파트너십을 구축했다. 강 대표는 의료기기산업협회 더마융복합위원장을 겸임하며 인허가 제도 개선 등 현장의 목소리를 대변하는 역할에도 앞장서고 있다.최근 의공학 박사 과정을 밟으며 이론과 실무를 겸비한 강 대표의 목표는 명확하다. 단순히 노화를 막는 것을 넘어, 치료 영역인 '인디케이션(적응증)' 시장을 확장하는 것이다. 쏟아지는 글로벌 기업들의 인수 합병 제안에도 그녀의 신념은 단호하다."기술만 팔라는 제안은 거절한다. '메이드 인 코리아'의 자부심을 걸고 쉬엔비라는 브랜드로 전 세계 시장을 선점하겠다."인터뷰를 마치며 강 대표는 "제조부터 판매까지 27년 구력을 다져온 쉬엔비를 지켜봐 달라"며 "전 세계에서 으뜸가는 메디컬 기업으로 성장해 대한민국 기술력의 위상을 세계 정상에 올리겠다"는 포부를 밝혔다.