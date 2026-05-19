닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005412

글자크기

닫기

김홍찬 기자

승인 : 2026. 05. 19. 16:08

링크 통해 비밀번호 입력 유도
방미토우이
일부 이용자들에게 발송된 실제 피싱 메일. /방송미디어통신위원회
최근 방송미디어통신위원회(방미통위) 등 정부기관을 사칭한 피싱 메일이 네이버 이용자들에게 유포되고 있어 이용자 주의가 요구된다.

방미통위는 최근 공식 홈페이지 내 과태료 사전통지 공시송달 내용을 도용한 악성 메일이 네이버를 통해 발송됐다고 19일 밝혔다. 해당 메일은 '정보통신망법 위반에 따른 과태료 사전통지 및 의견제출 안내(제2026-51호)'라는 제목으로, 정보통신망 위반으로 과태료가 부과됐다는 내용이 담겼다.

이어 이용자에게 메일에 포함된 '공고문 및 첨부파일 확인' 링크를 클릭하게 유도했다. 이용자가 실제 링크에 접속하면 네이버 비밀번호 입력 창으로 연결해 개인정보를 탈취하는 방식이다. 이러한 수법과 관련해 지난 11일부터 정부에 접수된 신고는 모두 10여건이다.

이는 실제 기관명과 공문 제목을 도용해 공식 안내문으로 믿게 하는 전형적인 피싱 수법이다. 최근 정부기관을 사칭한 이메일 또는 전화 사기 피해가 확산되고 있다. 한국인터넷진흥원(KISA)과 서울경찰청은 지난 15일 금융·공공기관의 대표번호를 도용, 보이스피싱 전화와 불법 스팸 문자를 대량 발신한 통신 사업자를 검거하기도 했다.

방미통위는 출처가 불분명한 이메일이나 특정 사이트에서 개인정보 입력을 요구하는 경우 해당 링크(URL)를 클릭하지 말아야 한다고 당부했다. 정부기관 등을 사칭한 악성 메일의 링크를 누를 경우, 개인정보와 금융정보가 탈취돼 명의도용이나 금융사기 등 추가 피해로 이어질 수 있다는 설명이다.

이에 방미통위는 해당 인터넷 주소를 KISA에 신고해 차단 조치했으며, 추가 피해가 발생하지 않도록 유사 URL 차단과 모니터링을 이어갈 방침이다. 방미통위는 "악성 메일을 받은 이용자들에게 공식 발송 메일이 아니라고 안내하고 피해 예방을 위해 비밀번호 변경을 요청 중"이라고 밝혔다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

[단독] 경찰 內 덩치 키우는 국제협력…전문 역량 지속 강화해야

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째