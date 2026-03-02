[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 2일

쥐띠
36년 오도 가도 못했던 길이 제대로 뚫리는 날이다.
48년 불길한 운이 사라지니 대길하다.
60년 운수 대통하니 먹을 것과 입을 것이 풍족해진다.
72년 짜증 나는 일이 많으니 각별히 신경 써서 조심한다.
84년 금전 운이 도와주니 심신이 평화롭다.
96년 소원을 성취하는 날이다.
소띠
37년 운수대통한 덕분에 기쁨이 따른다.
49년 인내(忍耐)하는 지혜가 더 필요하다.
61년 마음의 안정으로 건강을 회복하는 날이다.
73년 말과 행동에 각별히 신경 써야 한다.
85년 문서 매매가 마음먹은 대로 성사된다.
97년 중요한 일이 있으니 신경을 쓰는 게 좋다.
범띠
38년 걱정들이 하나둘씩 해결되는 날이다. 50년 일을 무리하게 확장하니 마음만 더 불안하다.
62년 문서로 인해 더 지출만 많아지는 날이다.
74년 걱정과 다툼이 생길 수 있으니 모임은 뒤로 미룬다.
86년 돌다리도 두드려보고 건너야 한다.
98년 잘 안 되던 일을 뜻 마음먹은 대로 이뤄지는 날이다.
토끼띠
39년 문서로 인해 재미를 보는 날이다.
51년 약속한 날짜를 꼭 지켜야 한다.
63년 행운이 찾아와 복록을 안겨 주는 날이다.
75년 지인의 소개로 만난 사람이 도움을 준다.
85년 문서 매매 운이 들어와 안색이 밝아진다.
99년 이직 취업운이 술술 풀리는 날이다.
용띠
40년 고비를 넘기니 의기양양해진다.
52년 복잡한 상황에서 잠시 벗어나는 날이다. 64년 구설이 빠져나가니 의기양양하다.
76년 건강을 회복해 웃음꽃이 핀다.
88년 일이 뜻대로 잘 풀리지 않는 날이다.
00년 어수선해지고 분주한 하루를 보낸다.
뱀띠
41년 마음이 한결 편안해진다 53년 소문 난 잔치에 먹을 것 없다.
65년 건강에 신경 더 써야 한다.
77년 건강을 잘 지키니 행복이 찾아온다. 89년 금전 운이 조금씩 좋아지는 날이다,
01년 꼬인 일이 순조롭게 잘 풀린다.
말띠
42년 일이 원만하게 풀려 성취감을 느낀다.
54년 일이 순조롭게 성사되니 좋은 소식이 있다.
66년 꾸준한 노력이 필요한 때다.
78년 바라던 소원을 성취한다.
90년 머리를 숙이지 말고 다시 또 힘을 내야 한다.
02년 찾아야 할 물건이 집안에서 발견된다.
양띠
43년 어려움에서 벗어나니 매사가 순행 되는 운이다.
55년 운기가 좋아지려고 하니 일이 곧 성사된다.
67년 잘 모르는 사람들의 대화에 말로 참견하지 않는다.
79년 짜증을 잘 참으면 가정에 웃음꽃이 핀다.
91년 일이 잘 풀리니 기쁨이 가득하다.
03년 바라던 곳으로 이사하니 만사가 대길하다.
원숭이띠
32년 기다리던 소식을 듣는 날이다.
44년 바라던 일이 뜻대로 안 되니 마음을 더 비워야 한다.
56년 매매계약이 쉽게 이뤄지지 않는다.
68년 금전 소식으로 어깨춤을 춘다.
80년 기다리던 일이 순탄하게 진행된다.
92년 좋은 운이 따르니 안심된다.
닭띠
33년 근심이 생겼다가 다시 없어진다.
45년 귀한 지인과 담소를 나눈다.
57년 아는 길도 물어보고 가야 한다. 69년 재물 운이 약하니 지갑을 조심한다.
81년 자기 일에만 충실해야 한다.
93년 근심이 생기니 예정된 여행을 미룬다.
개띠
34년 귀한 건강식품 선물을 받으니 기쁨이 가득하다.
46년 우연히 길에서 지인을 만나니 반갑다. 58년 소원대로 풀리니 걱정은 금물이다. 70년 기다리던 소식을 듣게 된다.
82년 근심이 사라지니 마음이 편하다.
94년 가족과 즐거운 시간을 보낸다.
돼지띠
35년 친인척의 경사로 기쁨이 가득하다. 47년 귀인이 나타나 도와준다.
59년 원하는 대로 잘 풀리지 않는다. 71년 집안에 귀인이 찾아온다.
83년 말다툼 생길 수니 조심한다.
95년 하나부터 열까지 최선을 다한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장