[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 2일

쥐띠

36년 오도 가도 못했던 길이 제대로 뚫리는 날이다.

48년 불길한 운이 사라지니 대길하다.

60년 운수 대통하니 먹을 것과 입을 것이 풍족해진다.

72년 짜증 나는 일이 많으니 각별히 신경 써서 조심한다.

84년 금전 운이 도와주니 심신이 평화롭다.

96년 소원을 성취하는 날이다.