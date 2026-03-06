[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 6일

쥐띠
36년 구설수에 휘 말리지 않게 신경 쓴다.
48년 집안에 기분 좋은 경사가 생긴다.
60년 손해를 볼 수 있으니 각별히 유의해야 한다.
72년 손재수가 있으니 소지품 관리에 주의해야 한다.
84년 구설수가 사라지니 마음이 즐거워지고 행복해진다.
96년 바라던 소망이 이뤄진다.
소띠
37년 근심 운이 사라지는 시기이다.
49년 추진하던 일이 뜻대로 성취한다.
61년 기분 좋은 공기를 마시니 마음이 상쾌해진다.
73년 운이 좋아지니 칭송을 받는 날이다.
85년 가봤던 길도 찾기 힘든 시기이다.
97년 마음이 답답하나 오후부터 좋아진다.
범띠
38년 분주하고 바쁜 날이다.
50년 치료를 받아 건강이 좋아진다.
62년 얻기 힘든 일에 희망이 보이는 날이다.
74년 뜻대로 되니 운수가 대통한 시기이다.
86년 마음을 비우니 희망이 생긴다.
98년 운이 좋아지니 큰 어려움 없이 지낸다.
토끼띠
39년 마음을 비우면 내 편이 많아진다.
51년 시비와 다툼이 생기는 날이니 조심해야 한다.
63년 마음을 비우지 않으면 일이 꼬인다.
75년 뜻대로 소원을 성취한다.
87년 마음이 바다처럼 넓어진다.
99년 오로지 일에만 매달리는 날이다.
용띠
40년 명의를 만나 밝은 미소를 짓는다.
52년 운이 트이기 시작하는 날이다.
64년 운이 따르니 기분이 좋아 콧노래를 부른다.
76년 고민이 해결되는 날이다.
88년 어수선했던 마음이 한결 편안해진다.
00년 일이 꼬이니 마음을 비운다.
뱀띠
41년 막혔던 운이 다시 열리는 시기이다.
53년 조금씩 이익이 생기기 시작한다.
65년 생각지 않은 일로 인해 표창장을 받는다.
77년 좌절하면 운이 다 막힌다.
89년 뜻밖의 소식을 듣고 어리둥절하다.
01년 바라는 것을 오후쯤에 얻는다.
말띠
42년 대길하니 소망이 이뤄지는 운세다.
54년 건강에 더 신경을 써야 한다.
66년 일이 일사천리로 진행된다.
78년 잘 안 풀리던 일이 결국에는 꼬인다.
90년 편식하지 말고 음식을 골고루 섭취한다.
02년 소원대로 일이 풀리는 날이다.
양띠
43년 뜻한 바를 이루는 날이다.
55년 집안에 따뜻한 기운이 가득 들어온다.
67년 새로운 집으로 이사를 가는 날이다.
79년 집안이 화목하니 가족들이 한층 즐거워한다.
91년 칭찬을 잔뜩 받게 된다.
03년 작은 재물이라도 아껴야 한다.
원숭이띠
32년 건강한 상태를 유지해야 한다.
44년 여행 계획을 다시 세운다.
56년 근심이 사라지고 밝은 햇살이 찾아온다.
68년 신호를 위반하면 근심이 생긴다.
80년 생각지 않은 귀인이 찾아온다.
92년 자기 주관이 뚜렷해야 한다.
닭띠
33년 즐거우니 행복이 가득하다.
45년 오래된 인맥 때문에 어깨가 무거워진다.
57년 거절하고 싶을 때는 단호히 거절한다.
69년 가족들의 건강이 좋아진다.
81년 잠시 쉬었다가 선택한다.
93년 사람이 많은 장소를 피한다.
개띠
34년 명의를 어렵게 만나는 날이다.
46년 뜻하던 일이 무산된다.
58년 안정된 생활을 하니 기분 좋은 날이다.
70년 답답했던 마음이 오후부터 편해진다.
82년 마음이 어수선하니 여행은 다음으로 미룬다.
94년 최선을 다해 도전하니 기쁨이 가득하다.
돼지띠
35년 명의를 만나 마음이 편해진다.
47년 막혔던 운이 풀리는 날이다.
59년 신호를 살피고 안전에 유의한다.
71년 소원대로 일이 잘 풀린다.
83년 믿고 의뢰한 일이 원활하지가 않다.
95년 근심이 생기지만 오후가 넘어가면 대길하다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장