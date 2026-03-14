[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 14일

닭띠

33년 소원을 성취하는 날을 보낸다.

45년 뜻대로 풀리지 않는 운이다.

57년 매사에 끈기를 갖고 임해야 한다.

69년 근심이 생겼다가도 도로 사라진다.

81년 오랜 약속이 지켜져서 감동 받는 날이다.

93년 바라던 일이 수월하게 풀린다.