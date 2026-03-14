[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 14일

쥐띠
36년 문서 운이 서서히 풀린다.
48년 문서나 도장을 잘 확인한다.
60년 기쁨을 누리고 운수대통한다.
72년 경사 운이 있어 기쁨이 가득하다.
84년 마음에 안 드는 일만 생기니 유의해야 한다.
96년 체력을 보강하니 더욱더 자신감이 생긴다.
소띠
37년 목돈이 마련되어 근심이 없어진다.
49년 문서 운이 찾아온다.
61년 운이 좋아지니 새로운 일이 생긴다.
73년 이사나 변동 운이 따르게 된다.
85년 일이 잘 풀리지 않아서 어려움만 생긴다.
97년 힘들고 어려운 시기이니 아끼고 절약해야 한다.
범띠
38년 소망이 있어 더욱 행복해진다.
50년 바라지 않던 행운도 찾아온다.
62년 공명을 얻고 명성도 크게 떨친다.
74년 만사가 순조롭게 이뤄진다.
86년 신호등을 철저하게 지켜야 한다.
98년 바라는 운이 풀리지 않아서 난감해진다.
토끼띠
39년 성실 근면하니 뜻을 이루게 된다.
51년 막혔던 운이 새롭게 열린다.
63년 문서 매매에 새 소식이 온다.
75년 친인척의 도움을 받고 기쁨이 가득하다.
87년 일이 내 뜻대로 풀리어 나간다.
99년 고민을 떨치고 나면 일이 술술 진행된다.
용띠
40년 금전 융통이 대길하다.
52년 손재수와 구설수니 조심해야 한다.
64년 가는 곳마다 구설수가 따른다.
76년 집안에 행운이 가득하다.
88년 몸살감기에 더 신경 써야 한다.
00년 첫술에 배가 부르지 않으니 최선을 다해야 한다.
뱀띠
41년 구설수가 생기니 조심해야 한다.
53년 신호등을 잘 보고 건넌다.
65년 소원이 이뤄지니 마음이 편해진다.
77년 뜻하지 않은 일로 근심이 생긴다.
89년 계약이 성사되지 않으니 더 지켜본다.
01년 금전 운이 다시 풀리기 시작한다.
말띠
42년 매매 성사가 안 된다.
54년 재물 운이 약해진다.
66년 마음을 헤아려 주는 말이 인상 깊다.
78년 인내심을 가지지 못해 짜증 난다.
90년 심기가 편치 못하니 여행 계획은 뒤로 미룬다.
02년 원하는 대로 이뤄지지 않는 날이다.
양띠
43년 재물이 나가니 신경 쓰도록 한다.
55년 재물이 들어오니 기분이 좋아진다.
67년 좋은 생각이 떠오르는 날이다.
79년 하루를 멋지게 지낸다.
91년 걱정했던 문서가 계약이 매매된다.
03년 기다리는 소식이 자꾸만 늦어지는 날이다.
원숭이띠
32년 부탁한 일이 어긋나는 날이다.
44년 빌려준 돈을 돌려받기는 힘든 날이다.
56년 원하던 바를 이룬다.
68년 바라던 일이 순탄하게 풀린다.
80년 자금을 어렵게 마련하니 얼굴이 밝아진다.
92년 운수대통하는 날이니 웃음꽃이 가득 핀다.
닭띠
33년 소원을 성취하는 날을 보낸다.
45년 뜻대로 풀리지 않는 운이다.
57년 매사에 끈기를 갖고 임해야 한다.
69년 근심이 생겼다가도 도로 사라진다.
81년 오랜 약속이 지켜져서 감동 받는 날이다.
93년 바라던 일이 수월하게 풀린다.
개띠
34년 귀인이 동쪽과 남쪽에서 찾아온다.
46년 문서운이 대길하니 근심이 사라진다.
58년 행운이 오니 감사하게 생각하도록 한다.
70년 고민이 사라지니 얼굴이 밝다.
82년 짜증이 나더라도 꾹 참는다.
94년 올바르게 실천하니 바라던 운이 뒤따른다.
돼지띠
35년 결정할 일이 있으면 가족과 의논하도록 한다.
47년 여러 사람이 모이는 장소에 가는 것은 피한다.
59년 일찍 귀가하는 것이 좋다.
71년 꼼꼼하게 확인하고 결정해야 한다.
83년 몸과 마음이 평온을 되찾는다.
95년 꼬이는 일이 많아지니 신경 쓴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장