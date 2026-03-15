[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

쥐띠
36년 몸이 좋아지니 기분이 아주 좋다. 48년 일이 잘 풀리니 의기양양하다. 60년 온종일 기쁨이 가득하다.
72년 안 되는 것은 단호히 결정하도록 한다.
84년 귀인을 만나니 상황이 빠르게 좋아진다.
96년 금전 운에 회복의 낌새가 보인다.
소띠
37년 인색하면 오는 것이 적어진다. 49년 운이 약하니 근심이 온다.
61년 귀인을 만나니 예상치 못한 금전이 생긴다.
73년 마음속에 근심이 사라진다.
85년 다툼이 있더라도 먼저 화해해야 한다. 97년 이직하는 운이 다시 좋아지려고 한다.
범띠
38년 짜증만 나니 성취하기가 어렵다.
50년 행동보다 말만 앞서면 안 된다.
62년 끝까지 최선을 다해야 한다.
74년 차분한 마음으로 본분을 지킨다.
86년 가던 길 앞뒤가 막히게 되니 조심해야 한다.
98년 오해가 있다면 반드시 풀어야 한다.
토끼띠
39년 구설수 운이 있으니 되는 일이 적다.
51년 꼬이는 일이 많아 스트레스가 생긴다.
63년 스트레스가 풀리니 운수대통한다.
75년 생각대로 진행되지 않는다.
87년 마음을 비우니 일이 순조롭게 진행된다. 99년 신중하게 신경을 기울여야 한다.
용띠
40년 소원하는 대로 일이 이뤄진다.
52년 재물이 차곡차곡 쌓인다.
64년 떠돌던 구설수가 사라지는 날이다.
76년 귀인의 도움이 커져 감사함을 느낀다.
88년 기다리던 소식을 듣는 날이다.
00년 일을 더 키우면 어려움만 따른다.
뱀띠
41년 건강을 되찾는 운이다.
53년 즐거운 여행을 떠나게 된다.
65년 신호등을 잘 보고 건너가야 안전하다.
77년 상황이 불리해질 수 있으니 근신하도록 한다.
89년 준비했던 일이 뜻대로 잘 풀린다.
01년 운수대통하는 운으로 일이 뜻대로 이뤄진다.
말띠
42년 바라던 복이 들어온다.
54년 재물 운과 건강이 대길하다.
66년 좋은 포인트에서 대어를 낚을 운이다. 78년 의기가 양양하니 자신감이 샘솟는다.
90년 막힌 금전 운이 풀리며 새 문서 받는 날이다.
02년 보증을 서는 일은 신중하게 고민해야 한다.
양띠
43년 순조롭게 이행 해 나가도록 한다.
55년 문서를 두 번씩 신중하게 확인한다.
67년 기쁨이 가득한 하루다.
79년 지인의 소개로 좋은 분을 만나게 된다.
91년 이왕 기다렸으니 좀 더 참아본다.
03년 취업 문이 새롭게 열리기 시작한다.
원숭이띠
32년 나빠졌던 건강이 다시 좋아진다.
44년 힘든 시기에 귀인이 도움을 주려고 한다.
56년 끊임없는 노력으로 성공한다.
68년 금전 문제가 해결된다.
80년 마음에 평온함이 찾아오니 대길한 날이다.
92년 소원을 성취한다.
닭띠
33년 원하던 소원을 성취하게 된다.
45년 여유로움을 느끼니 묵은 피로가 풀린다.
57년 운기가 크게 들어온다.
69년 행복이 약속되는 시기다.
81년 노력 끝에 성사되니 자신감을 얻는다.
93년 고생한 끝에 낙이 온다.
개띠
34년 미리 화해하면 사이가 다시 좋아진다.
46년 다른 곳으로 이사하니 대길하다.
58년 아껴서 써야 운수대통한다.
70년 답답했던 기분이 상쾌해진다.
82년 귀인의 도움으로 뜻을 이루는 날이다.
94년 바라던 소망을 성취하는 날이다.
돼지띠
35년 아랫사람이 좋은 일로 본받게 되는 날이다.
47년 마음이 한결 뿌듯해진다.
59년 얼굴에 화색이 가득 돌아오는 날이다.
71년 오랜만에 가족들의 품에 안긴다.
83년 망설임이 많아지는 날이니 특별히 신경 써야 한다.
95년 운이 좋아지려고 하니 서두를 필요는 전혀 없다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장