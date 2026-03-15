[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 15일

쥐띠

36년 몸이 좋아지니 기분이 아주 좋다. 48년 일이 잘 풀리니 의기양양하다. 60년 온종일 기쁨이 가득하다.

72년 안 되는 것은 단호히 결정하도록 한다.

84년 귀인을 만나니 상황이 빠르게 좋아진다.

96년 금전 운에 회복의 낌새가 보인다.