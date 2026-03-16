[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 16일

쥐띠

36년 금전 문제로 다툼이 생길 수 있다.

48년 일이 꼬여 성질나도 꾹 참는 날이다.

60년 꾸준한 운동으로 몸이 가벼워진다.

72년 건널목에서 자동차를 조심해야 한다.

84년 기쁜 날이니 집안에 경사가 겹친다.

96년 앓고 있던 고민이 말끔히 해결된다.