[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 16일

쥐띠
36년 금전 문제로 다툼이 생길 수 있다.
48년 일이 꼬여 성질나도 꾹 참는 날이다.
60년 꾸준한 운동으로 몸이 가벼워진다.
72년 건널목에서 자동차를 조심해야 한다.
84년 기쁜 날이니 집안에 경사가 겹친다.
96년 앓고 있던 고민이 말끔히 해결된다.
소띠
37년 짜증 내는 언행은 삼간다.
49년 일이 풀리니 어깨춤을 춘다.
61년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.
73년 운수대통하니 부부가 화합한다.
85년 기쁜 소식을 전해 듣는 날이다.
97년 기다렸던 금전 운이 좋아진다.
범띠
38년 가볍게 운동하니 몸이 건강해진다.
50년 인품과 덕망이 뛰어난 날이다.
62년 꾀하는 일마다 꼬이니 각별히 신경 써야 한다.
74년 모임을 줄이고 지출도 자제해야 한다.
86년 오후를 넘기면 운수대통한다.
98년 회복될 낌새가 보인다.
토끼띠
39년 계단이나 비탈길에서 발목을 조심한다.
51년 진행 중인 일에 순조롭게 진행된다.
63년 금전 운이 비로소 풀리니 금상첨화다.
75년 바라던 소망을 이루게 되니 대길하다.
87년 심기가 불편한 날이니 일찍 귀가한다. 99년 금전 손실이 따르는 날이 신경을 더 써야 한다.
용띠
40년 건널목에서는 주위를 각별히 살핀다.
52년 바라던 일이 뜻대로 안 된다.
64년 햇살이 가득 비치니 소원을 성취한다.
76년 시작한 일의 뜻을 이룬다.
88년 밑 빠진 독에 재물을 모으는 운이다.
00년 생각한 일이 순조롭게 풀린다.
뱀띠
41년 귀인이 반가운 소식을 가지고 온다.
53년 고난이 사라지니 금상첨화다.
65년 승진 운이 뒤늦게 따른다.
77년 뜻 한 바를 이루니 얼굴이 한결 밝아진다.
89년 도움을 주는 이들이 많으니 마음이 놓인다.
01년 현상 유지가 어려우니 고민이 많은 날이다.
말띠
42년 몸과 마음이 피곤하다.
54년 금전이 들어오고 거래처가 늘어난다.
66년 고집을 부리면 나중에 후회한다.
78년 화나도 한 번만 꼭 참는다.
90년 운이 따라주지 않으니 마음이 답답한 날이다.
02년 운이 바라는 대로 풀리지 않는 날이다.
양띠
43년 운이 좋아 안락하고 건강해진다.
55년 시술을 받고 건강을 되찾는 날이다.
67년 여행 계획을 다시 수정해야 하는 날이다.
79년 일이 순조롭게 진행되니 운수대통한다.
91년 기쁨으로 가득 충만한 날이다.
03년 소원을 성취하니 근심이 사라진다.
원숭이띠
32년 건강이 조금씩 좋아지며 횡재수가 따른다.
44년 마음을 비우니 고비를 넘긴다.
56년 재물 운이 바라던 대로 풍성해진다.
68년 친인척에게 잔치 경사가 생기는 날이다.
80년 지금 하는 일에 더 집중해야 한다.
92년 내 일이 아니거든 동요하지 않는다.
닭띠
33년 시작한 일이 잘 되니 운수대통한다.
45년 경영 운이 순조롭게 풀린다.
57년 기쁜 운이 찾아오니 집안의 우환과 질고가 사라진다.
69년 부모님의 건강을 더 챙겨 드린다.
81년 운수대통하니 마음이 풍족해진다.
93년 금전 운과 직장 이직 운이 따른다.
개띠
34년 일이 꼬여 전전긍긍한다.
46년 걱정하던 금전 운이 풀린다.
58년 힘들어도 집중력을 발휘한다.
70년 만족할 수 있도록 더 힘을 써 본다.
82년 변함없는 우정을 지키기를 약속한다.
94년 취업 운이 좋아지기 시작하는 날이다.
돼지띠
35년 막혔던 문서 운과 금전 운이 풀린다.
47년 뜻대로 이뤄지지 않는다.
59년 기다리던 계약 성사가 이뤄진다.
71년 기다리던 직장 운이 들어온다.
83년 운수대통하는 날이다.
95년 소지품을 잃어버릴 수 있으니 각별히 신경 써야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장