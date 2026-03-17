[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 17일

원숭이띠

32년 굳은 의지로 밀고 나간다.

44년 원하는 것을 아직 얻기 힘들다.

56년 심리적으로 마음이 안정된다.

68년 어려움이 말끔히 해소된다.

80년 술을 조금이라도 마셨다면 운전은 절대로 삼가야 한다.

92년 고민 없이 지내니 마음이 한결 즐겁다.