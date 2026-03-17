[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 17일

쥐띠
36년 운수대통하니 마음이 편해진다.
48년 금전 고민을 많이 하게 된다.
60년 새로운 문서와 금전 소식을 듣는다.
72년 후회하지 않도록 신중하게 고민해야 한다.
84년 근심이 사라지니 마음이 한결 편안해진다.
96년 운이 좋아지려고 할 때 더 신경 써야 한다.
소띠
37년 골목길에서 이륜차를 조심해야 한다.
49년 여유를 가지니 즐거움을 느끼는 날이다.
61년 금전 운이 좋으니 금상첨화다.
73년 승진운이 따른다.
85년 구설수가 사라지니 만사형통할 운이다.
97년 횡재수가 있는 날이니 기쁨이 가득하다.
범띠
38년 우울함에서 빠져나온다.
50년 짜증만 나는 날이다.
62년 고비를 벗어나니 길이 보인다.
74년 즐거운 날이 찾아온다.
86년 마음이 편치 않은 날이니 장거리 외출은 삼간다.
98년 목표 달성을 위해 최선을 다해야 한다.
토끼띠
39년 약속을 잘 지키니 운수대통한다.
51년 운을 무시하다 근심이 생긴다.
63년 부탁을 자주 하면 안 된다.
75년 운이 좋아 자격증 시험에 합격한다.
87년 좋은 일이 생기려고 하니 기쁨이 다시 찾아온다.
99년 몸과 마음이 화평해진다.
용띠
40년 속전속결로 결단을 내려야 한다.
52년 소원을 성취하니 금상첨화다.
67년 매사 막히다가 오후쯤 좋아진다.
76년 어려움 스스로 해결해야 한다.
88년 바라던 일을 비로소 성취한다.
00년 운전이 미숙할 경우 섣부르게 추월을 시도하지 않는다.
뱀띠
41년 금전 문제가 해결된다.
53년 구설수가 생기니 말조심해야 한다.
65년 인내하는 자가 먼저 승리한다.
77년 운이 찾아오니 불안함이 사라진다.
89년 소원을 비로소 성취한다.
01년 욕심 때문에 일이 원점으로 다시 돌아간다.
말띠
42년 마음에 여유가 생긴다.
54년 운수대통하니 사람들에게 박수받는다.
66년 목표를 위해 성실히 실천해야 한다.
78년 장사에 재미를 톡톡히 본다.
90년 결단을 잘 내린 뒤 일을 수월하게 진행한다.
02년 되지 않는 일이 많은 날이니 신경 써야 한다.
양띠
43년 오후부터는 대길 운이 온다.
55년 말이 잘 통하는 사람을 만난다.
67년 덕을 베푸니 근심이 사라진다.
79년 남의 일에 끼어들지 않는다.
91년 고된 탓에 길게 느껴지는 하루다.
03년 즐거움이 가득한 날이다.
원숭이띠
32년 굳은 의지로 밀고 나간다.
44년 원하는 것을 아직 얻기 힘들다.
56년 심리적으로 마음이 안정된다.
68년 어려움이 말끔히 해소된다.
80년 술을 조금이라도 마셨다면 운전은 절대로 삼가야 한다.
92년 고민 없이 지내니 마음이 한결 즐겁다.
닭띠
33년 운이 좋은 덕에 안정을 찾게 된다.
45년 손재수가 있었다가 다시 행운이 찾아온다.
57년 몸 다칠 수니 과음하면 안 된다.
69년 뜻하던 일이 좌절된다.
81년 서두르지 말고 차근차근 실행에 옮기도록 한다.
93년 과식으로 배탈이 나지 않도록 신경 쓴다.
개띠
34년 지혜로 덕망을 쌓는다.
46년 굳은 의지로 새롭게 일어선다.
58년 성공으로 주위의 부러움을 받는다.
70년 어려움 속에서 새롭게 일어선다.
82년 건강이 조금씩 좋아진다.
94년 최선을 다하니 기분도 한결 좋아진다.
돼지띠
35년 급하더라도 조금 더 양보한다.
47년 성심성의껏 일을 진행해 나간다.
59년 적은 돈을 아껴 쓰니 흐뭇해진다.
70년 운이 풀려 릴이 막힘없이 성사된다.
83년 건강에 더 주의를 기울여야 한다.
95년 금전 운이 이제는 풀린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장