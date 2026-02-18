기본소득·햇빛연금·빈집은행… K-농촌에 생기 불어넣는다

송미령 농림축산식품부 장관(오른쪽 첫 번째)이 지난해 말 서울 명동 커뮤니티 마실에서 열린 '농촌창업 네트워크 간담회 및 투자 쇼케이스'에 참석해 관계자들과 대화를 나누고 있다. /제공=농림축산식품부

농림축산식품부가 이재명 정부(국민주권정부)의 'K-농업·농촌' 대도약을 견인하고 있다.



농어촌기본소득, 농촌 재생에너지 전환, '천원의 아침밥' 산단 근로자까지 확대, 농산물 도매시장 경쟁 체계 도입 등 이재명 정부의 농정을 충실히 구현하고 있기 때문이다.



우선 이재명 대통령의 농정 철학을 대표하는 농어촌기본소득 지급을 성공적으로 끌어냈다. 2월 말부터 시범 사업이지만 연천, 정선, 옥천, 청양, 순창·장수, 곡성·신안, 영양, 남해 등 10개 군 주민을 대상으로 기본소득의 지급을 앞두고 있는 것이다.



이와 관련 해당 군 주민 1인당 매월 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급한다.



지난 9일 출입기자단 간담회에서 송미령 농식품부 장관은 "2월 기본소득 첫 지급을 위한 제반 작업을 마련한 상태"라고 말했다. 농식품부는 국책 연구 기관과 대상 지역별 정책 효과를 체계적으로 모니터링해 기본소득의 정식 사업을 적극 도입할 계획이다.

또한 농식품부는 이재명 정부의 농업 분야 재생에너지 전환 3종 세트 즉 영농형 태양광 제도화, 햇빛소득마을 조성, 가축분뇨 에너지화 등 부존자원을 활용한 재생에너지 생산에 본격 착수했다.



이와 관련 지난해 12월 24일 화성시 사곶리 마을, 안성시 현매리 마을 2곳을 영농형 태양광 시범 조성 사업 마을로 선정했고, 올해 햇빛소득 마을 200개소 이상 조성을 위한 실무 추진단을 구성했다.



또한 현재 10개소인 가축분뇨 바이오가스화 시설을 7개소 더 추가 구축해 운영할 예정이며, 대형 발전소의 석탄 사용 대체를 위해 2020년까지 연간 100만톤의 가축분뇨의 고체연료 에너지화를 추진 중이다.



농식품부는 속도감 있는 빈집 정책을 추진해 사람들이 농촌을 찾는 새로운 트렌드를 구현했다.



이를 위해 농촌 빈집 관리와 정비 정책을 농식품부로 일원화했고, 농촌 빈집은행 플랫폼을 구축해 빈집 거래 활성화를 견인 중이다. 지난해 8월 21일 개시 이후 올해 2월 5일까지 등록된 125건의 매물 중 33건이 거래됐다.



송 장관은 "빈집 등을 활용해 농촌 활력 제고를 위한 제도적 장치를 마련해 추진하고 있다"고 말했다.



농촌 이동장터, 왕진버스 등 농촌 서비스 복지 확대 정책도 주목해야 한다. 농촌 주민의 정주 여건 개선 및 생활 안정에 기여하는 대표 정책인 것이다.



송 장관은 "주민에게 다가가는 측면에서 이동장터, 왕진버스 사업을 작은 규모로 시작했지만 올해 더 확대해 운영할 계획"이라고 말했다.



그동안 대학생 대상이었던 '천원의 아침밥'을 산단 근로자까지 확대, 올해 처음 시도하는 직장인 점심밥 지원 사업 역시 중요한 대목이다.



아울러 수년간 중단됐던 임산부 친환경 농산물 지원과 어린이 주 1회 과일 간식 지원 사업도 다시 추진한다.



이와 관련 올해 임산부 16만명에게 월 최대 4만원 상당 친환경농산물 구입을 지원하고, 전국 초등 늘봄학교 1~2학년 학생 약 60만명에게 주 1회 고품질 국산 과일간식을 제공한다.



이 같은 이재명 정부의 농정 성과는 송미령 장관을 비롯해 밤낮을 가리지 않고 묵묵히 맡은 임무를 충실히 수행하는 직원들의 노력이 있었기 때문이다.



송 장관은 "작은 씨앗이 열매로 맺을 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다. 농식품부 관계자는 "정부 출범 이후 농업, 농촌의 변화를 이끌고 국민이 체감할 수 있는 의미 있는 성과를 만들었다고 생각한다"고 말했다.