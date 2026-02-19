닫기

동국대 WISE캠퍼스, 2026학년도 정시모집 등록률 100% 달성

경주 장경국 기자

승인 : 2026. 02. 19. 17:07

정시모집 경쟁률 역대 최고 9.46:1…전 학과 등록마감 완료
동국대 WISE캠퍼스 전경사진
동국대 WISE캠퍼스 전경
동국대학교 WISE캠퍼스가 2026학년도 신입생 정시모집 등록 마감 결과, 정원 내 전체 모집인원 1747명 전원이 등록을 완료해 등록률 100%를 달성했다.

19일 WISE캠퍼스에 따르면 이번 정시모집은 정원 내 평균 경쟁률 9.46:1로 최근 최고 수준의 경쟁률을 나타냈다.

특히 의예과, 한의예과를 비롯해 인문·사회·공학·예체능 전 계열에서 고른 충원 성과를 보이며 학문 분야 전반에 걸친 균형 있는 경쟁력을 확인했다.

WISE캠퍼스는 이번 성과에 대해 글로컬 비전에 맞춘 혁신적 학제 개편과 미래형 시그니쳐 모듈 개발, 지·산·학·연 협력으로 지역 정주형 인재 양성, 경북 유일의 종합 메디컬 캠퍼스로 G-Medi City 구축 등 대학의 혁신 전략이 수험생과 학부모로부터 긍정적인 평가를 받은 결과로 분석했다.

또 지역과 세계를 연결하는 글로컬 혁신 대학으로의 체질 개선, 산학연 협력 확대, 실무 중심 교육과정 고도화, 취업과 진로 지원 강화 정책 등이 실질적인 입시 성과로 이어졌다는 평가다.

김남현 WISE캠퍼스 입학처장은 "정시모집 경쟁률 9.46:1과 등록률 100% 달성은 단순한 수치 이상의 의미를 갖는다"며 "교육의 질적 혁신과 학사 구조 개편, 특성화 전략이 수험생들의 선택으로 이어진 결과"라고 밝혔다.
장경국 기자

