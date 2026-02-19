토스뱅크, 10대 이하 고객 급증…1년 새 비중 두 배로 늘어

인터넷은행 중 1위…락인효과 기대

미성년자 여권 실명인증·태아적금 출시 영향

간단한 UI·UX 선호하는 청소년 특성도 반영

토스뱅크에서 그간 정체돼 있던 10대 이하 고객 비중이 지난해 들어 급증했다. 2021년 이후 줄곧 6%대에 머물던 비중이 2025년 12%대로 두 배 가까이 확대된 것이다. 청소년 시기 확보한 고객이 성인이 된 이후에도 이용을 이어가는 이른바 '락인(lock-in) 효과'가 기대되는 만큼, 향후 주거래 고객 구성 변화로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.19일 금융권에 따르면 토스뱅크 전체 고객 중 10대 이하 고객 비중은 2021년 6.10%에서 2022년 6.60%, 2023년 6.80%, 2024년 6.60%로 정체 흐름을 보이다가 2025년 12.10%로 상승했다. 경쟁사의 10대 이하 비중이 10% 미만인 것과 비교해 높은 수준이다. 청소년 고객 확보가 장기적인 고객 기반과도 연결될 수 있는 만큼 토스뱅크는 최근 미성년자의 가입 문턱을 낮추고 서비스 이용 범위를 넓혀 왔는데, 이에 따른 청소년 고객 유입 효과가 나타난 것으로 풀이된다.토스뱅크의 10대 이하 비중 상승은 여권 기반 실명 확인 도입 영향이 큰 것으로 분석된다. 토스뱅크는 지난해 여권을 활용한 실명 확인 방식을 도입해 만 14세 이상 미성년자도 비대면으로 계좌를 개설하고 외화통장, 체크카드 등 금융상품에 직접 가입할 수 있도록 했다. 기존에는 입출금 계좌와 예·적금 등 일부 상품으로 이용이 제한됐지만 이후 이용 범위가 확대됐다.간편한 UI·UX 환경도 영향을 미친 것으로 분석된다. 한국언론진흥재단 등 다수 연구에 따르면 숏폼 콘텐츠 이용에 익숙한 청소년은 직관적이고 간결한 사용자 경험을 선호하는 경향이 강하다. 토스뱅크는 흰색, 파랑, 회색 등 단색과 무채색 위주의 색상을 활용한 화면 구성을 적용하고 있다. 다양한 색상과 캐릭터를 사용하는 다른 은행 애플리케이션과 비교해 이러한 디자인이 청소년 고객을 유인한 것으로 보인다.토스뱅크 관계자도 "가장 직관적인 서비스 제공을 위해 늘 고민하고 있다"며 "불필요한 과정을 제거한 UI·UX 전략이 많은 고객들이 토스뱅크를 이용하는 이유라고 생각한다"고 말했다.이와 함께 만 14세 미만이거나 여권이 없는 경우를 위한 보호자 대리 가입 상품도 강화했다. 토스뱅크는 지난해 10월 임신 단계부터 가입할 수 있는 '태아적금'을 출시했다. 출산 후 자녀 명의의 아이통장을 개설하면 우대금리를 더해 최고 연 5%(세전)의 금리를 적용받을 수 있다. 아이통장은 지난해 누적 계좌 수 100만 좌를 넘어서며 토스뱅크의 대표 수신 상품 중 하나가 됐다.금융권 관계자는 "청소년 시기부터 금융 앱 이용 경험을 쌓은 고객은 성인이 된 이후에도 동일 플랫폼을 유지하는 경향이 있다"며 "현재 10대 이하 고객 비중은 향후 고객 기반을 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있다"고 말했다.