국회·정당

국힘 전현직 당협위원장 25명 장동혁에 사퇴요구

목용재 기자

승인 : 2026. 02. 21. 14:51

장동혁-23
아시아투데이 이병화 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고에 대한 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다.
국민의힘 전현직 당협위원장 25명은 21일 장동혁 국민의힘 대표에게 사퇴를 촉구했다. 장 대표가 '절윤 요구'에 사실상 반대 입장을 내놓은 것에 따른 것이다.

국민의힘 전현직 당협위원장 25명은 이날 입장문을 통해 "(윤석열 전 대통령에 대한) 판결의 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 결코 동의할 수 없다"며 "장 대표는 당의 미래를 위해 더 이상 퇴행을 멈추고 즉각 결단하라. 사퇴하라"는 입장을 내놨다.

이들은 "12·3 계엄에 대한 법원 판결은 대한민국 헌법의 가치를 지키기 위한 엄중한 심판"이라며 "(윤 전 대통령에 대한) 무기징역이라는 준엄한 심판 앞에서도 여전히 비상식적 주장을 강변하는 것은 법치를 기반으로 하는 보수 정당 정체성을 스스로 부정하는 행위"라고 비판했다.

이어 "더불어민주당의 법치 파괴를 비판하면서 정작 사법부의 판단을 부정하는 이중적 태도야말로 우리가 경계해야 할 전형적인 내로남불"이라며 "비판 세력을 '절연해야 할 대상'으로 규정하고 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적 성벽 안에 가두는 자해적 고립"이라고 덧붙였다.

이날 입장문에는 김경진, 김근식, 김영우, 김종혁, 김준호, 김진모, 나태근, 류제화, 박상수, 서정현, 송주범, 오신환, 이용창, 이재영, 이종철, 이현웅, 장진영, 조수연, 채진웅, 최돈익, 최영근, 최원식, 함 경우, 함운경, 현경병 등이 참여했다.

한편 앞서 장 대표는 지난 20일 윤석열 전 대통령의 무기징역 1심 선고에 대해 "아직 1심 판결"이라며 "무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용되어야 한다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "분열은 최악의 무능"이라며 "자신들의 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력, 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 세력이 있다. 단호하게 절연해야할 대상은 오히려 이들"이라고 했다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보

