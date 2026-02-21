김정관 “美 후속조치 종합검토...대미 수출여건, 큰 틀서 유지될 듯”

한미 전략적 투자 MOU 이행위원회서 발언하는 김...<YONHAP NO-4726> 0 김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 한미 전략적 투자 MOU 이행위원회에서 발언하고 있다./연합뉴스

미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 내린 가운데 김정관 산업통상부 장관은 21일 긴급 대책회의를 열고 이번 판결의 영향과 대응 방향 등을 점검했다.김 장관은 이날 긴급 대책회의에서 "이번 판결로 대미 수출 불확실성이 다소 높아졌으나 한미 관세 합의를 통해 확보된 대미 수출 여건은 큰 틀에서 유지될 것"이라고 전망했다.김 장관은 "정부는 이번 판결 내용과 미 행정부 후속 조치 및 주요국 동향을 종합 검토해 국익에 가장 부합한 방향으로 총력 대응할 것"이라며 "우리 기업의 이익을 보호하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.김 장관은 이날 오전 10시 여한구 통상교섭본부장과 관련 부서의 국장 및 과장, 주미·주일 대사관 상무관 등이 참석한 가운데 긴급 대책회의를 주재했다.