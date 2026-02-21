닫기

김정관 “美 후속조치 종합검토...대미 수출여건, 큰 틀서 유지될 듯”

목용재 기자

승인 : 2026. 02. 21. 11:21

한미 전략적 투자 MOU 이행위원회서 발언하는 김...<YONHAP NO-4726>
김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 한미 전략적 투자 MOU 이행위원회에서 발언하고 있다./연합뉴스
미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 내린 가운데 김정관 산업통상부 장관은 21일 긴급 대책회의를 열고 이번 판결의 영향과 대응 방향 등을 점검했다.

김 장관은 이날 긴급 대책회의에서 "이번 판결로 대미 수출 불확실성이 다소 높아졌으나 한미 관세 합의를 통해 확보된 대미 수출 여건은 큰 틀에서 유지될 것"이라고 전망했다.

김 장관은 "정부는 이번 판결 내용과 미 행정부 후속 조치 및 주요국 동향을 종합 검토해 국익에 가장 부합한 방향으로 총력 대응할 것"이라며 "우리 기업의 이익을 보호하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 오전 10시 여한구 통상교섭본부장과 관련 부서의 국장 및 과장, 주미·주일 대사관 상무관 등이 참석한 가운데 긴급 대책회의를 주재했다.
