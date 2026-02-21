李대통령, 김인호 산림청장 직권면직…“중대한 현행법 위반”

이재명 대통령, 카이스트 졸업식 축사 0 이재명 대통령이 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 축사를 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 21일 김인호 산림청장을 직권면직 조치했다.청와대는 이날 "산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치했다"고 밝혔다.청와대는 "앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침"이라고 덧붙였다.신구대 환경조경학과 교수 출신인 김 청장은 인 더불어민주당 정책위원회 부의장과 환경교육혁신연구소장 등을 지냈고 지난해 8월 임명됐다.