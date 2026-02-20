여자 컬링, 메달 도전 실패… 준결승행 좌절

기대 모은 '세계 3위' 경기도청

라운드로빈 전적 5승 4패 탈락

캐나다와 '단두대 매치'서 석패

위로 주고받는 여자 컬링 대표팀 0 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 7-10으로 패하며 준결승 진출에 실패했다. 경기 후 선수들이 서로 위로하고 있는 모습. /연합

8년 만에 올림픽 메달에 도전한 한국 여자 컬링 대표팀의 여정이 조별 예선에서끝났다. 여자 컬링 대표팀으로 나선 경기도청(세계랭킹 3위·스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지)은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 토너먼트인 준결승 진출에 실패했다.한국은 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 캐나다(세계랭킹 2위)와의 예선 라운드로빈 마지막 경기에서 7-10으로 패했다. 라운드로빈 전적 5승 4패를 기록하면서 5위로 대회를 마감했다. 4위까지 주어지는 준결승에 실패했다.당초 금메달 후보로 분류된 세계랭킹 3위의 한국은 예선 1차전인 미국(10위)과의 경기에서 덜미를 잡힌 게 두고두고 아쉽다. 한국은 미국전 패배 후 이탈리아와 영국을 연거푸 잡아냈지만, 덴마크에 지면서 2승 2패가 됐다. 이후 일본과 중국을 연파하며 4승 2패로 분위기를 탔지만 스위스에 패해 준결승 진출 마지노선을 오르락내리락했다.세계 1위 스웨덴을 완파하면서 분위기를 탄 한국은 5승 3패의 성적으로 캐나다와 만났다. 캐나다도 5승 3패인 상황에서 단두대 매치가 성사됐다. 이 경기 승자가 준결승에 오르고, 패하면 다른 팀의 경기결과를 지켜봐야 했다.동시간대 열린 경기 종합 결과 준결승엔 1위 스웨덴(7승 2패), 2위 미국, 3위 스위스, 4위 캐나다(이상 6승 3패)가 올랐다. 한국 입장에선 자력으로 준결승에 오르려면 캐나다를 무조건 제압해야 했지만 아쉽게 패했다.한국은 이날 경기에서 경기 내내 캐나다와 접전을 펼치면서 전반을 4-4로 마쳤다. 3엔드에서 3점을 올리며 기세를 탄 한국은 후반에서도 좋은 감각을 유지하는 듯 싶었지만, 6엔드에서 무려 4점을 헌납하며 점수차가 벌어졌다.한국은 경기 후반으로 갈수록 급해졌다. 7엔드에서 최소 2득점을 노렸지만 1점을 만회했고, 8엔드에선 오히려 1실점 하며 4점차가 유지됐다. 9엔드에선 2점을 따라가며 힘을 냈다.마지막 엔드에서 후공을 잡은 캐나다는 여전히 유리한 상황에서 방어적인 전략으로 나섰다. 1실점만 해도 이기는 상황이어서 실점을 최소화하기 위해 한국의 가드를 하나씩 제거했다. 하우스 안에 최대한 스톤을 쌓아야 했던 한국은 캐나다의 효율적인 경기 운영으로 기회를 더 이상 잡지 못했다. 오히려 후공을 잡은 캐나다가 마지막 스톤을 적중시키면서 1점을 더 따냈다. 경기는 7-10으로 끝났다.