김학홍 전 경북행정부지사, 문경시장 예비후보 등록 “깨끗한 정치로 시민 앞에 서겠다”

6·3 지방선거 본격 레이스

머물고 싶은 문경, 살아보고 싶은 문경

clip20260220101330 0 김학홍 예비후보자가 20일 선거관리위원회를 방문해 문경시장 예비후보 등록을 하고 있다/장성훈 기자

"참신하고 강단 있는 깨끗한 정치로 시민 앞에 서겠다."6·3 전국동시지방선거를 앞두고 김학홍 전 경상북도 행정부지사가 20일 문경시장 예비후보로 등록했다.김 예비후보자는 '활력 넘치는 경제도시' '따뜻한 공동체' '새로운 성장동력 산업 육성'이라는 3대 비전을 제시했다.주요 공약으로는 소상공인 지원과 AI 기술을 통한 제조업 혁신, 청년을 위한 문경형 창업벨트 조성, 백두대간 산림자원 치유형 힐링 산업으로 승화, 산림·문화 자원을 활용한 체험형 관광 도시 조성, 등을 제시했다.이번 출마의 핵심 화두는 도시경쟁력 회복이다. 농업·관광도시라는 정체성과 시민 생활 기반을 연결해 산업·교육·체육 인프라를 재정비하겠다는 구상이다. 외부 자본과 청년 인재가 머무는 구조를 만들고 지역 안에서 일자리와 소비가 이어지는 경제 생태계를 구축하겠다는 전략도 제시했다.김 예비후보자는 "문경은 더 크게 도약할 준비가 돼 있다"며 "사력진력(死力盡力)의 각오로 시정을 책임지겠다"고 밝혔다. 이어 "국민 모두가 문경에서 살고 싶어 하는 도시를 만들겠다"며 정주 여건 개선과 미래 산업 기반 확충을 동시에 추진하겠다는 의지를 드러냈다.