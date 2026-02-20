닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

김학홍 전 경북행정부지사, 문경시장 예비후보 등록 “깨끗한 정치로 시민 앞에 서겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260220010006164

글자크기

닫기

문경 장성훈 기자

승인 : 2026. 02. 20. 17:05

6·3 지방선거 본격 레이스
머물고 싶은 문경, 살아보고 싶은 문경
clip20260220101330
김학홍 예비후보자가 20일 선거관리위원회를 방문해 문경시장 예비후보 등록을 하고 있다/장성훈 기자
"참신하고 강단 있는 깨끗한 정치로 시민 앞에 서겠다."

6·3 전국동시지방선거를 앞두고 김학홍 전 경상북도 행정부지사가 20일 문경시장 예비후보로 등록했다.

김 예비후보자는 '활력 넘치는 경제도시' '따뜻한 공동체' '새로운 성장동력 산업 육성'이라는 3대 비전을 제시했다.

주요 공약으로는 소상공인 지원과 AI 기술을 통한 제조업 혁신, 청년을 위한 문경형 창업벨트 조성, 백두대간 산림자원 치유형 힐링 산업으로 승화, 산림·문화 자원을 활용한 체험형 관광 도시 조성, 등을 제시했다.

이번 출마의 핵심 화두는 도시경쟁력 회복이다. 농업·관광도시라는 정체성과 시민 생활 기반을 연결해 산업·교육·체육 인프라를 재정비하겠다는 구상이다. 외부 자본과 청년 인재가 머무는 구조를 만들고 지역 안에서 일자리와 소비가 이어지는 경제 생태계를 구축하겠다는 전략도 제시했다.

김 예비후보자는 "문경은 더 크게 도약할 준비가 돼 있다"며 "사력진력(死力盡力)의 각오로 시정을 책임지겠다"고 밝혔다. 이어 "국민 모두가 문경에서 살고 싶어 하는 도시를 만들겠다"며 정주 여건 개선과 미래 산업 기반 확충을 동시에 추진하겠다는 의지를 드러냈다.

장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기