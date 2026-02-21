李대통령, 尹 선고 입장 美에 물은 언론에…“日·中·유럽에도 물었는지 궁금”

"외국정부 관여하면 내정간섭이라 해야 정상 아닌가"
이 대통령은 이날 엑스(X)에 '미 국무부 "한국 사법 존중"…백악관 논란 메시지 하루 만에 '수습''이라는 기사를 공유하며 "왜 국내 문제, 그것도 정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국정부에 질의할까?"라며 이 같이 썼다.
이 대통령은 "외국정부가 국내 문제에 관여하면 내정간섭이라고 문제제기하는 것이 언론의 정상적 모습 아닐까?"라고 반문하며 "한국의 친위군사쿠데타 재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지 아니면 일본, 중국, 유럽 등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다"고 밝혔다.
앞서 국내 한 언론은 20일(현지시간) 미국 백악관이 윤 전 대통령의 1심 선고와 관련해 "한국의 사법 사안"이라며 입장 표명을 유보했다고 전하며, 타국 사법부의 판단에 대해 통상 '존중한다'고 밝혀왔던 기존의 대응 방식과 온도 차가 있다고 보도했다.
백악관 고위 관계자 발언을 인용한 이 기사에는 백악관이 "한국 내에서 미국 기업과 종교 인사가 정치적 동기로 인해 공격받고 있다"는 우려를 함께 표명했다고도 전했다.
백악관은 이후 윤 전 대통령 선고와 관련해 "한국 사법 시스템의 사안이며, 미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다"고 수정된 입장을 내놨다. 전날 보도된 백악관 메시지가 논란을 빚자 이를 수습하기 위해 수정된 입장을 내놓은 것으로 풀이된다.