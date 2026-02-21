‘신격호 장녀’ 신영자 의장 영면… 롯데 성장 이끈 2세 경영인

향년 85세

[붙임3] 신영자 롯데재단 의장 0 신영자 롯데재단 의장./롯데재단

롯데재단을 이끌어 온 신영자 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.신 의장은 이날 오후 가족들이 지켜보는 가운데 서울 신촌 세브란스병원에서 임종했다. 장례는 롯데재단장으로 3일간 치러지며, 상주는 장혜선 롯데장학재단 이사장이 맡는다. 장지는 경기도 광주 한남공원묘원이다.신 의장은 롯데 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀로, 그룹 초기 성장 과정에서 핵심 역할을 담당한 인물로 평가된다. 롯데호텔, 롯데백화점, 롯데면세점 등 주요 사업의 기반을 다지는 데 관여했으며, 롯데쇼핑 사장을 지내며 유통 부문 확장에도 참여했다. 특히 국내 면세점 산업 도입 과정에서 상징적인 인물로 거론돼 왔다.경영 일선에서 물러난 이후에는 재단 활동에 집중했다. 2009년 롯데삼동복지재단 초대 이사장으로 취임한 뒤, 롯데장학재단과 롯데복지재단 이사장을 차례로 맡으며 장기간 사회공헌 사업을 이끌었다. 청년 인재 육성, 취약계층 지원, 울산 지역 사회 기여 등이 주요 활동 분야였다.최근에는 장녀 장혜선 이사장이 재단 운영을 맡은 이후에도 재단 사업 전반에 조언을 이어온 것으로 전해졌다. 롯데재단은 지난 40여년간 약 52만명을 대상으로 총 2500억원 규모의 지원 사업을 진행해 왔다.