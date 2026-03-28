[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 28일

쥐띠
36년 일이 풀려 얼굴이 밝아진다.
48년 오후가 지나 기쁜 일이 찾아온다.
60년 지인들과 즐겁게 지낸다.
72년 다툼 없이 보람차게 지낸다.
84년 근심이 사라지니 기쁨이 가득하다. 96년 행운이 따르니 걱정했던 일이 수습된다.
소띠
37년 오전보다 오후가 더 대길하다.
49년 망설이다가 시간만 보낸다.
61년 큰 어려움 없이 지내는 날이다.
73년 소망하던 일들이 이루어진다.
85년 금전 운이 대길한 날이다.
97년 마음속 근심 걱정이 사라진다.
범띠
38년 근심 속에서 자금이 마련된다.
50년 행동과 말은 신중히 한다.
62년 마음에 안 들어도 오늘만 참는다.
74년 힘든 날이니 짜증 내면 힘들어진다.
86년 금전 지출이 많아지니 억제한다.
98년 원하던 일들이 성사되어 기쁨이 따른다.
토끼띠
39년 아껴 쓰니 마음이 새로워진다.
51년 귀 조심과 입조심을 해야 한다.
63년 귀인이 기쁨을 주고 간다.
75년 문서 운이 좋은 날이다.
87년 계획했던 일이 성사된다.
99년 왠지 심기가 불편한 날이다.
용띠
40년 매매 계약이 성사되지 않는다.
52년 마음먹은 일을 추진하기 좋은 시기다.
64년 꼬였던 금전 운이 제대로 풀린다.
76년 뜻깊은 일이 생기니 최선을 다한다.
88년 기쁨이 가득한 축하와 선물을 받는 날이다.
00년 취업 운이 좋아지니 집안이 평안해진다.
뱀띠
41년 마음을 여니 답답함이 풀리니 의기양양하다.
53년 사소한 일로 구설수가 따른다.
65년 바라던 대로 금전 운이 따른다.
77년 다툼이 생기니 모임 참석을 피한다.
89년 언제 어디서든 언행을 조심해야 한다.
01년 마음을 비우니 바라던 일이 잘 풀린다.
말띠
42년 뜻한 바를 이루게 된다.
54년 걱정 근심이 서서히 사라진다.
66년 집안에 분위기가 더욱 좋아진다.
78년 목적을 조기에 달성한다.
90년 좋은 소식이 찾아오니 근심이 사라진다.
02년 걱정과 근심이 생기니 마음이 불편해진다.
양띠
43년 도움 주고도 손해 보는 일이 생긴다.
55년 좋은 소식을 듣고 깜짝 놀란다.
67년 늦기 전에 자격증을 따둔다.
79년 묵은 문서가 크게 빛을 본다.
91년 온종일 바쁘게 움직이는 날이다.
03년 운이 좋아 좋은 결과가 있는 날이다.
원숭이띠
32년 바쁘게 움직이니 몸이 피곤해진다.
44년 재물 운이 오후 늦게 풀린다.
56년 소망하던 일이 뒤늦게 이뤄진다.
68년 자동차 접촉 사고를 조심한다.
80년 금전 문제로 인하여 말다툼이 생긴다.
92년 꼬였던 일이 순조롭게 풀리니 얼굴에 미소가 가득하다.
닭띠
33년 고비를 넘기고 빠르게 일이 성사된다.
45년 다툼이 생기니 병문안은 피한다.
57년 막혔던 일이 순조롭게 진행된다.
69년 바라던 일들이 아직은 풀리지 않는다.
81년 몸살 기운이 생기니 병문안은 삼간다.
93년 막혔던 이직 운이 다시 풀린다.
개띠
34년 도와주려는 지인이 찾아온다.
46년 바라던 일이 늦어지니 짜증 나는 날이다.
58년 무리한 부탁을 하지 않는다.
70년 구설수가 생기니 주차를 제대로 해야 한다.
82년 좋은 꿈을 꾸게 되니 운수대통한다.
94년 소원하는 대로 일이 성사된다.
돼지띠
35년 새로운 소식을 듣게 된다.
47년 바라던 소원을 성취한다.
59년 야간 운전을 특히 조심해야 한다.
71년 기쁜 소식을 듣게 된다.
83년 골목길이나 건널목에서 차를 조심한다.
95년 기다리던 소식을 저녁 때쯤 듣는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장