[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 28일

용띠

40년 매매 계약이 성사되지 않는다.

52년 마음먹은 일을 추진하기 좋은 시기다.

64년 꼬였던 금전 운이 제대로 풀린다.

76년 뜻깊은 일이 생기니 최선을 다한다.

88년 기쁨이 가득한 축하와 선물을 받는 날이다.

00년 취업 운이 좋아지니 집안이 평안해진다.