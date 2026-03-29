[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 29일

쥐띠

36년 일이 풀려 얼굴이 밝아진다.

48년 오후가 지나 기쁜 일이 찾아온다.

60년 지인들과 즐겁게 지낸다.

72년 다툼 없이 보람차게 지낸다.

84년 마음에 드는 곳으로 이사하는 운수다.

96년 생각지 않은 근심이 생기니 조심해야 한다.