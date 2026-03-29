[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 29일

쥐띠
36년 일이 풀려 얼굴이 밝아진다.
48년 오후가 지나 기쁜 일이 찾아온다.
60년 지인들과 즐겁게 지낸다.
72년 다툼 없이 보람차게 지낸다.
84년 마음에 드는 곳으로 이사하는 운수다.
96년 생각지 않은 근심이 생기니 조심해야 한다.
소띠
37년 오전보다 오후가 더 대길하다.
49년 망설이다가 시간만 보낸다.
61년 큰 어려움 없이 지내는 날이다.
73년 소망하던 일들이 이루어진다.
85년 구설수가 생기게 되니 모임은 뒤로 미룬다.
97년 반가운 귀인이 집안으로 들어온다.
범띠
38년 근심 속에서 자금이 마련된다.
50년 행동과 말은 신중히 한다.
62년 마음에 안 들어도 오늘만 참는다.
74년 힘든 날이니 짜증 내면 힘들어진다.
86년 기쁨이 다가오니 운수대통한다.
98년 바라던 일이 해결된다.
토끼띠
39년 아껴 쓰니 마음이 새로워진다.
51년 귀 조심과 입조심을 해야 한다.
63년 귀인이 기쁨을 주고 간다.
75년 문서 운이 좋은 날이다.
87년 일이 뜻대로 풀리니 만사가 대길하다
99년 문서에 도장 사용을 잠시 보류해야 하는 일이 생긴다.
용띠
40년 매매 계약이 성사되지 않는다.
52년 마음먹은 일을 추진하기 좋은 시기다.
64년 꼬였던 일이 풀린다.
76년 뜻깊은 일이 생기니 최선을 다한다.
88년 중요한 일은 뒤로 미루지 않아야 한다.
00년 뒤로 미루었던 일이 마무리로 해결된다.
뱀띠
41년 마음을 여니 의기양양하다.
53년 사소한 일로 구설수가 따른다.
65년 남의 말을 듣지 않는 것이 아예 났다.
77년 다툼이 생기니 모임 참석을 피한다.
89년 야간 신호등 건널목 사고를 조심해야 한다.
01년 바라던 일이 잘 안 풀리니 마음이 착잡해진다.
말띠
42년 뜻한 바를 이루게 되는 날이다.
54년 걱정 근심이 서서히 사라진다.
66년 집안에 분위기가 더욱 좋아진다.
78년 목적을 조기에 달성해야 한다.
90년 불가능한 일은 없으니 최선을 다해야 한다.
02년 바라던 소원을 성취한다.
양띠
43년 도움 주고도 손해 보는 일이 생긴다.
55년 좋은 소식을 듣고 깜짝 놀란다.
67년 늦게 딴 자격증의 힘을 받는다.
79년 오래전 문서가 크게 빛을 본다.
91년 인파가 많은 곳에서 재물을 잃을 운수이니 각별히 주의해야 한다.
03년 과로하지 말고 쉴 때는 쉬어야 한다.
원숭이띠
32년 다투는 날이니 타인을 경계해야 한다.
44년 급하여도 서둘지 말고 침착히 대처해야 한다.
56년 고민 들이 순조롭게 풀린다.
68년 노력하니 자신감이 더 생긴다.
80년 운수대통하니 거래처가 확보된다.
92년 일이 꼬이고 어려운 일들이 해결된다.
닭띠
33년 오후부터는 기분이 상쾌해진다.
45년 만족하다면 최선을 다해야 한다.
57년 귀인의 도움이 있는 날이다.
69년 베푼 것이 보답으로 돌아온다.
81년 보증 서는 일은 보류하거나 뒤로 미룬다.
93년 마음고생만 더하니 답답하고 짜증 난다.
개띠
34년 가족에게 기쁜 일이 생긴다.
46년 지인의 협조로 신뢰를 얻는다.
58년 지출이 많아지니 지갑을 재확인한다.
70년 즐거운 여행으로 기분 전환을 한다.
82년 안전하게 건널목으로 건너가야 한다.
94년 절실히 요구한 일이 성사되어 기쁘다.
돼지띠
35년 고민했던 일들이 풀리지 않는다.
47년 마음먹은 일이 뜻대로 안 풀린다.
59년 포기했던 일을 다시 시작하는 운이다.
71년 고민하다가 안정을 찾게 된다.
83년 지출을 줄이지 못하는 날이니 신경 써야 한다.
95년 시비로 인하여 다툼이 생기지 않게 주의해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장