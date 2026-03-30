[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 30일

쥐띠
36년 근심이 생기니 일을 뒤로 미룬다.
48년 약한 마음으로 되는 일이 적어진다.
60년 눈이 침침하다 조금씩 좋아진다.
72년 귀인을 만나니 마음이 편안해진다.
84년 아무리 급해도 성급하게 이동하면 안 된다.
96년 마음 답답하게 했던 근심이 사라지니 기쁨이 가득하다.
소띠
37년 반가운 사람을 동남 방향에서 만난다.
49년 힘든 역경을 이겨낸다.
61년 재물 운이 몸에 붙는 날이다.
73년 힘들어도 자신감을 가진다.
85년 어디서든 절대로 음주 운전을 해선 안 된다.
97년 화나고 힘들어도 한 번만 더 참아야 한다.
범띠
38년 서두르지 않아야 손발이 맞는다.
50년 운이 차츰 안정을 되찾는다.
62년 느긋해야 실수가 없어진다.
74년 서로 합이 되니 근심이 없어진다.
86년 내 뜻대로 되니 마음이 포근해진다. 98년 마음을 비우니 즐거운 하루가 시작된다.
토끼띠
39년 불청객이 찾아오니 잠시 자리를 피하는 날이다.
51년 거래나 계약이 한 번 더 성사된다.
63년 가족 얼굴이 환하게 빛난다.
75년 부드러운 말투가 복을 받는다.
87년 소원을 성취하니 기쁨이 가득해진다.
99년 바라던 소원을 성취한다.
용띠
40년 뜻하지 않은 곳에서 소득이 생긴다.
52년 전체적으로 운이 좋아지니 운수대통한다.
64년 공과 사를 명확히 구분해야 한다.
76년 참는 만큼 이득이 커지는 날이다.
88년 짜증을 부리지 않으니 일이 뜻대로 풀린다.
00년 운동을 꾸준히 하니 건강이 좋아진다.
뱀띠
41년 신망을 얻으며 명예와 지위를 얻는다.
53년 폭넓게 상하관계가 순조로워진다.
65년 귀인의 도움이 많아진다.
77년 어디를 가서든 사람들의 관심을 받는다.
89년 예의를 지켜 좋은 일이 생긴다.
01년 소화가 잘 안 된다면 소식해야 한다.
말띠
42년 길에서 반가운 지인들을 만나게 된다.
54년 중요한 자리에 오르게 된다.
66년 사람이 많이 모인 장소는 가지 않는다.
78년 머리를 쓰니 일이 쉽게 풀린다.
90년 뜻대로 이루어져 운수대통한다. 02년 모임에서 다툼이 생기니 일찍 자리를 뜬다.
양띠
43년 금전 운이 오후쯤부터 풀린다.
55년 운이 좋아지니 하는 일이 많아진다.
67년 중요한 사람으로 다시 인정받는다.
79년 운수대통하는 운을 한 몸에 받는다.
91년 늦은 시간에는 외출하지 않도록 한다. 03년 근심과 걱정이 오후쯤 사라진다.
원숭이띠
32년 골목길에 오토바이를 조심해야 한다.
44년 새로운 문서 얻으니 기분이 한결 좋아진다.
56년 마음을 편안히 가지도록 한다.
68년 진퇴유곡에 빠지니 어려움을 겪는다.
80년 고민이 해결되어 환하게 웃는 날이다. 92년 좋은 운이 찾아오니 기분이 좋아진다.
닭띠
33년 커다란 난관을 잘 넘어간다.
45년 정신이 집중되니 마음도 안정된다.
57년 손재 수가 우려 있으니 조심한다.
69년 매매계약의 기색이 조금 있는 날이다.
81년 짜증 내면 후회할 일만 더 많이 생긴다.
93년 고집을 내세우면 짜증 나는 일만 생긴다.
개띠
34년 도움 되는 이를 만나야 수월해진다.
46년 걱정 많이 했던 건강이 다시 좋아진다.
58년 꼬였던 자금 운이 순조롭게 풀린다.
70년 고민을 많이 하지 않게 신경 쓴다.
82년 금전 문제로 다툴 일이 생긴다.
94년 어려운 시기이니 마음을 비운다.
돼지띠
35년 금전 운이 다시 좋아진다.
47년 다투고 나서 다시 화해 한다.
59년 일은 적어지니 들어오는 돈도 적어진다.
71년 운수대통하니 신수가 좋다.
83년 고소가 취하되니 기쁜 일이 생긴다. 95년 생각했던 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장