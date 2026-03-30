[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 30일

용띠

40년 뜻하지 않은 곳에서 소득이 생긴다.

52년 전체적으로 운이 좋아지니 운수대통한다.

64년 공과 사를 명확히 구분해야 한다.

76년 참는 만큼 이득이 커지는 날이다.

88년 짜증을 부리지 않으니 일이 뜻대로 풀린다.

00년 운동을 꾸준히 하니 건강이 좋아진다.