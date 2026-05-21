0 자료=Ai생성이미지 / 그래픽= 박종규 기자

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[카드뉴스] 좋아하는 척, 왜 할까?…헷갈리는 관계라면 꼭 보세요.

좋아하는 것 같다가도 멀어지고

따뜻한 것 같다가도 차가워진다면.

우리가 놓치고 있던 신호가 있을지도 모릅니다.

외로움을 채우고 싶어서

누군가의 관심이 필요할 때 호감과 외로움을 혼동하는 경우가 있다.

마음보다 외로움이 더 큰 관계는 사람을 더 헷갈리게 만든다.

확실한 책임은 싫어서

좋은 감정은 누리고 싶지만 관계의 책임은 부담스러울 때.

애매한 태도는 상대를 지치게 만들기도 한다.

누군가의 관심이 익숙해져서

계속 연락하고 계속 기대하게 만들지만. 진심보다 관심받는 기분이 좋은 사람도 있다

본인의 마음도 확실하지 않아서

누구보다 가까워 보이다가도 갑자기 멀어지는 사람.

때로는 상대도 자기 감정을 정확히 모를 수 있다.

진심보다 순간의 감정이 커서

그 순간은 진심 같았지만 시간이 지나며 달라지는 마음.

좋아하는 마음은 말보다 행동과 꾸준함에서 보인다.

좋은 관계는 사람을 지치게 하지 않습니다

좋아하는 마음은 사람을 계속 불안하게 만들기보다 조금 더 편안하게 만들어줍니다.

애쓰는 사랑보다 서로를 아끼는 관계를 만나길 바랍니다.