[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 31일

양띠

43년 마음이 심란하나 오후쯤 안정된다. 55년 인정받고 뜻을 펼친다.

67년 불가능은 없으니 최선을 다한다.

79년 만인들이 부러워하는 운세다.

91년 일이 꼬이는 운이니 한 번 만 뒤로 물러난다.

03년 두루두루 좋은 일이 생긴다.