[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 31일

쥐띠
36년 짜증 나도 미리 포기하면 안 된다.
48년 마음의 안정을 차츰 되찾는다.
60년 근심이 하나둘씩 사라진다.
72년 우울함이 사라지고 기쁨이 가득하다.
84년 오후쯤에 매매 운이 찾아온다. 96년 일이 순조롭게 풀린다.
소띠
37년 만사 순조롭게 진행된다.
49년 분주하게 움직인다.
61년 세력이 약해진다.
73년 마음속 근심이 사라진다.
85년 기분이 한결 좋아지는 운수다.
97년 소원을 성취하는 운이 서서히 다가온다.
범띠
38년 바라던 뜻을 이룬다.
50년 뜻대로 이뤄지지 않으니 짜증 난다. 62년 피로가 풀리고 운수대통한다.
74년 매매계약은 오후쯤 성사된다.
86년 화가 나도 참아야 할 땐 참는다. 98년 마음을 비우니 행운 복이 찾아온다.
토끼띠
39년 일이 해결되니 기분이 통쾌하다.
51년 밑 빠진 독에 물 붓기를 주의한다.
63년 역경을 이겨내고 목표를 달성한다.
75년 커다란 보람을 찾는다.
87년 금전 운이 약해지니 욕심내지 않는다. 99년 소지품을 잃어버릴 수 있으니 신경 쓴다.
용띠
40년 행운이 오후쯤 찾아온다.
52년 금전 운이 동북 방향에서 온다.
64년 조금만 더 참고 기다린다.
76년 문서 운이 활짝 열린다.
88년 안 풀리던 일이 오후쯤 해결된다.
00년 힘들어도 최선을 다해야 한다.
뱀띠
41년 잃어버렸던 물건을 찾는다.
53년 재물 운이 가득하다.
65년 금전 운이 생기니 짜증이 사라진다.
77년 어렵게 시작한 일이 뜻을 이룬다.
89년 방해자가 나타나 일이 손에 잡히지 않는다.
01년 금전 운이 따르니 금상첨화다.
말띠
42년 근심이 사라지니 표정이 밝아진다.
54년 생각지 않은 재물이 생긴다.
66년 빠른 속도로 목표를 달성한다.
78년 운수대통으로 행운이 열린다.
90년 근심이 사라지니 의기양양하다. 02년 얻을 수 있는 금전적 이익이 적다.
양띠
43년 마음이 심란하나 오후쯤 안정된다. 55년 인정받고 뜻을 펼친다.
67년 불가능은 없으니 최선을 다한다.
79년 만인들이 부러워하는 운세다.
91년 일이 꼬이는 운이니 한 번 만 뒤로 물러난다.
03년 두루두루 좋은 일이 생긴다.
원숭이띠
32년 오후쯤 행운이 찾아온다.
44년 막혔던 운이 새롭게 열린다. .
56년 어려움에서도 운이 따른다.
68년 목표에 가까워지니 운수대통한다.
80년 일찍 귀가하여 집안에서 편히 지낸다.
92년 작은 일에도 최선을 다한다.
닭띠
33년 친인척의 도움을 받는다.
45년 생각지 않게 기쁜 일이 생긴다.
57년 우수함으로 명성을 떨친다.
69년 작은 이익이 생긴다.
81년 일이 뜻대로 성사되니 금상첨화다. 93년 새로운 일에 밝은 빛이 들어온다.
개띠
34년 금전이 들어오니 기쁘다.
46년 재물 운이 약간 따른다.
58년 운이 따르니 대길 한다.
70년 집안에 기쁨이 생긴다.
82년 긍정적으로 생각하고 지내야 한다.
94년 힘들어도 욕심을 부리면 안 된다.
돼지띠
35년 잃었던 재물이 다시 들어온다.
47년 마음을 비우니 새로운 기회가 생긴다.
59년 서두르면 오히려 시간이 더 걸린다.
71년 근심이 생기니 난감해진다.
83년 바라던 운이 풀리니 기분이 한결 좋아진다.
95년 여행 중에 친인척이나 동창을 만난다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장