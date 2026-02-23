김민석 총리 청주서 ‘K-국정 설명회’…충북홀대론 달랠까

다운로드 (2) 0 김민석 국무총리가 24일 청주 엔포드호텔에서 'K-국정설명회'를 갖는다./연합뉴스

김민석 국무총리가 24일 청주 청원구 엔포드호텔에서 'K-국정 설명회'를 갖는다.더불어민주당 충북도당은 23일 김 총리가 청주를 방문해 충북 도민을 대상으로 이재명 정부의 주요 국정 성과와 국정운영 방향을 설명한다고 밝혔다. 김 총리는 이날 도민의 의견을 청취하고 충북의 현안에 대한 도민의 질문에 답변하는 시간을 가질 예정이다.김 총리는 이날 충북이 수도권과 남부권을 잇는 국가 균형발전 핵심 축이자, 반도체·바이오 등 대한민국 첨단산업의 성장 거점 지역임을 강조하며, 반도체 소재·부품 클러스터와 바이오 산업단지, 스마트 물류·교통 인프라를 연계해 충북이 중부권 경제의 엔진으로 도약할 수 있도록 적극 지원할 것임을 밝힐 예정이다.또 이번 국정 설명회는 온라인 생중계를 진행해 현장을 찾지 못한 충북 도민에게 이재명 정부의 국정 성과와 국정운영의 방향에 대해 알린다.이런 가운데, 김 총리의 이번 충북 방문은 정부가 추진하고 있는 대전·충남 통합과 관련해 도민 일각에서 제기하고 있는 '충북 홀대론'과 무관하지 않은 것으로 알려졌다.앞서, 정부와 정치권은 '5극 3특' 행정 체제 개편 기조에 따라 선제적으로 대전·충남 통합을 추진하고 있다. 이어 광주·전남, 부·울·경, 대구·경북, 수도권 등 '5극'과 제주도·전북도·강원도 등 3특을 추진하는 과정에서 충북도만 통합 대상에서 제외된 문제를 논의할 것으로 전망된다.이에 국회는 최근 대전·충남 통합 이후 세종시와 충북도까지 추가 통합 대상에 넣은 시나리오가 일부 나오기도 했지만, 충북도를 중심으로 통합 대신 '충북 특별자치도 설치'를 위한 특별법을 발의하는 등 이견이 조율되지 않고 있는 상황이다.지역 정치권의 한 관계자는 "6월 지방선거 전 통합이라는 목표를 세워놓고 반발하는 지역을 달래는 방식으로 추진되는 행정 통합은 미래를 향한 자족 가능성을 담보할 수 없을 것"이라며 "최근 민주당 소속 충북 국회의원들로 '충북 특자도 설치를 주장하는 만큼, 정부 차원의 긍정적인 결과가 도출되기를 희망한다"고 밝혔다.