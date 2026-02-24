닫기

전북

원광대 ‘WON 웰니스센터’ 개소…익산지역 건강·마음 치유 지원

익산 박윤근 기자

승인 : 2026. 02. 24. 10:04

15억 5천만원 투입해 디지털 헬스케어·마음치유 특화 공간 구축
20260224_원광대, ‘WON 웰니스센터’ 개소 통해 지역 생명서비스 거점 본격 가동-03 현판식 단체
원광대학교가 지역 주민의 건강과 마음 치유를 책임질 'WON 웰니스센터'를 개소한 후 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. /원광대
원광대학교가 지역 주민의 건강 증진과 심리 치유를 지원하기 위한 복합 헬스케어 공간을 마련했다.

원광대는 지난 23일 교내 60주년기념관 아트스페이스홀에서 'WON 웰니스센터' 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

이날 행사에는 원광학원 오은균 이사장, 원광대 박성태 총장, 원광보건대 백준흠 총장을 비롯해 교직원과 관계자 등 100여 명이 참석했다.

WON 웰니스센터는 4차 산업혁명 기술을 기반으로 '생명존중'과 '마음치유' 가치를 구현하기 위해 조성됐다. 리모델링과 기자재 구축 등에 총 15억5000만원이 투입됐으며, 지역사회 맞춤형 프로그램을 제공하는 원스톱 생명서비스 지원 플랫폼을 지향한다.

센터는 △ 1층 웰니스 라운지(카페) 및 일배움센터 △ 4층 웰니스 입주기업(원랩, 케달리온, 원바이오헬스, ㈜이마인드) 공간 △ 5층 헬스케어 및 마음케어 존으로 구성됐다. 특히 5층 '디지털 웰니스 XR 스튜디오'와 '온(溫)마음 스튜디오'는 ICT 기반 체험형 헬스케어와 명상 프로그램을 운영해 차별화된 서비스를 제공할 예정이다.

박성태 총장은 "WON 웰니스센터는 대학의 교육 공간을 넘어 지역 주민의 건강한 삶과 심리적 안정을 지원하는 사회공헌 거점이 될 것"이며 "지역 생명서비스산업 혁신을 이끄는 핵심 플랫폼으로 성장시키겠다"고 말했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

