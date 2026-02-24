닫기

농도 전남, 올해 9059억 투입해 식량산업 경쟁력 강화

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 02. 24. 10:30

농업인 경영안정·쌀 적정 생산·재해예방 등 32개 사업 지원
전국 식량작물 생산 20% 기반…가격 경쟁력·기후 대응력 강화
전남도
전남 무안군의 한 농촌 들녘에서 김산 무안군수가 콥바인 작업기를 통해 직접 벼 수확을 시연하고 있다./이명남 기자
전남도가 식량산업 지원을 한층 확대해 쌀 적정 생산과 생산비 절감을 유도하고, 기후변화로 잦아진 각종 농업재해에 선제 대응해 농업인 경영안정을 강화에 나선다.

전남도는 전국 식량작물 생산량의 20%를 차지하는 최대 생산 기반을 토대로 농업인 경영안정과 쌀 적정 생산, 재해 대응 역량 강화를 위해 올 한 해 식량산업 분야에 9059억원을 투입한다고 24일 밝혔다.

전남은 2024년 한 해 전국 식량작물 생산량(419만 톤) 가운데 84만 1000 톤을 생산해 전국 1위를 기록했고, 이어 충남(75만 6000 톤), 전북(66만 3000톤), 경북(53만 3000 톤), 경기(41만 톤)가 뒤를 이었다.

전남도는 지난해 전국 최대 규모의 벼 재배면적 감축을 통해 쌀값 상승을 견인하고, 벼 깨씨무늬병을 농업재해로 인정받는 성과를 거뒀다.

농업인 경영안정을 위해 △공익직불제 4680억원, 벼 경영안정대책비 570억원 △무기질 비료 가격안정 지원 99억원 등 4개 사업에 총 5463억원을 지원한다.

쌀 적정 생산 분야는 △논콩·수급조절용 벼 등 전략작물 직불금 806억원 △두류·밀·감자 등 전략작물 산업화 지원 175억원 △논 타작물 재배 지원 30억원 등 9개 사업에 1054억원을 투입한다.

농업재해 대비와 예방을 위해서는 △농작물 재해보험 1864억원 △농업인 안전보험 153억원 △벼 모판 단계 방제비 지원 9억원 등 4개 사업에 2032억원을 지원한다.

농업 기계화 촉진과 경쟁력 제고를 위해 △다목적 소형 농기계 168억원 △대규모 단지 시설·장비 지원(농산물 생산비 절감 지원사업) 129억원 △공동영농 확산 지원사업 8억원을 신규 반영하는 등 15개 사업에 510억원을 투입한다.

유덕규 도 농축산식품국장은 "현장 목소리를 반영해 식량안보 사업을 확대하고 쌀을 비롯해 밀·콩 등 주요 작물의 생산기반 확충과 재해 대응을 중점 추진해 농업인 소득 증대와 경영안정 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.
이명남 기자

