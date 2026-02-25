닫기

홈페이지 제작 업체 ‘다한웹’ 소상공인 대상 프로모션 진행

장안나 기자

승인 : 2026. 02. 25. 13:57

홈페이지 제작 전문업체 다한웹은 봄 시즌을 맞아 비용 부담을 낮춘 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.


회사 측에 따르면 이번 프로모션은 기업·병원·소상공인 등을 대상으로 25만 원에 맞춤형 홈페이지를 제작해준다. 해당 비용에는 기본 제작 과정과 서버 운영에 필요한 요소가 포함되며, 별도의 월 정액 관리비 없이 운영이 가능하도록 구성됐다.


또 신규 제작 고객에게는 도메인 제공과 모바일 최적화 버전을 지원한다. 최근 모바일 검색 비중이 증가하는 점을 고려해 다양한 디바이스 환경에 대응할 수 있는 반응형 구조를 적용한다는 설명이다.


다한웹 관계자는 “홈페이지는 기업과 사업자의 신뢰도를 보여주는 온라인 자산”이라며 “제작 이후에도 유지·보수 및 운영 상담을 통해 안정적인 온라인 운영을 지원하고 있다”고 말했다.


이어 “디자인 기획부터 제작, 사후 관리까지 자체 시스템으로 운영하고 있으며, 온라인 광고 및 마케팅 방향에 대한 상담도 병행하고 있다”고 덧붙였다.


프로모션의 구체적인 내용은 다한웹 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

