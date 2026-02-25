정의선 “위험한 현장에 로봇 먼저”… 무인소방로봇 실전 투입

현대로템, HR-셰르파 기반… '사람 대신 먼저 들어가는 로봇'

"4대로 시작, 100대까지"… 로보틱스 공공 안전 확장

"사람을 살리는 기술"… 로봇 전략의 방향

사진 13) 현대차그룹 무인소방로봇 기증식 0 현대차그룹 정의선 회장이 기증 행사에 참석한 소방관들을 격려하고 있는 모습./현대차그룹

사진 9) 현대차그룹 무인소방로봇 기증식 0 (왼쪽부터) 소방청 김승룡 소방청장 직무대행과 현대차그룹 정의선 회장이 무인소방로봇과 함께 기념 촬영을 하고 있는 모습./현대차그룹

사진 7) 현대차그룹 무인소방로봇 기증식 0 (가운데) 현대차그룹 정의선 회장이 특수구조대 장비 소개를 듣고 있는 모습./현대차그룹

"화재가 나지 않는 게 가장 중요하지만, 고군분투하는 소방관분들을 볼 때마다 자동차 회사로서 우리가 할 수 있는 일은 다 해야겠다고 생각했습니다."정의선 현대자동차그룹 회장이 재난 현장에 투입될 무인소방로봇을 직접 소개하며 '안전'에 대한 현대차그룹의 방향성을 분명히 했다. 제조 경쟁력을 넘어, 위험한 현장에 로봇을 먼저 보내 사람의 안전을 지키겠다는 메시지다.현대차그룹은 24일 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 소방청과 함께 무인소방로봇 기증식 및 현장 시연 행사를 열었다. 이날 행사에는 정의선 회장을 비롯해 성김 현대차그룹 사장, 김동욱 현대차그룹 부사장을 비롯해 이용배 현대로템 대표, 조형준 현대로템 전무, 김승룡 소방청장 직무대행 등이 참석했다.이번 무인소방로봇 기증은 전기차 확산과 함께 복잡해진 화재 환경에 대응하기 위한 조치다. 특히 지하주차장, 밀폐 공간, 붕괴 위험 공간 등 소방관의 진입이 어려운 고위험 현장에서 원격으로 화재를 진압하고 현장 수색을 수행하는 것이 핵심 목적이다.정 회장은 "생명을 구하기 위해 사투의 현장으로 뛰어드는 소방관분들의 모습은 우리가 지켜야 할 가치가 무엇인지 일깨워 준다"며 "무인소방로봇이 위험한 현장에 한 발 먼저 들어가 소방관의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되길 바란다"고 말했다.이번에 기증된 무인소방로봇은 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 'HR-셰르파'를 기반으로 소방 임무에 맞게 개조한 장비다. 방수포와 자체 분무 시스템, 시야 개선 카메라, 원격 제어기 등을 탑재해 고열과 짙은 연기 속에서도 원격 화재 진압이 가능하도록 설계됐다.자체 분무 시스템은 장비 외부에 수막을 형성해 섭씨 500~800도에 달하는 화재 환경에서도 장비 온도를 50~60도 수준으로 유지한다. 전동화 플랫폼을 활용해 산소가 부족한 지하 화재 현장에서도 안정적인 운용이 가능하다는 점도 특징이다.기증된 무인소방로봇 4대 가운데 2대는 수도권과 영남 119특수구조대에 각각 1대씩 배치돼 실전 투입되고 있으며, 나머지 2대는 다음 달 초 경기 남부와 충남 소방본부에 추가 배치될 예정이다.정 회장은 무인소방로봇 보급 확대 구상도 직접 밝혔다. "4대로 시작해 성능을 개량하고, 장기적으로는 100대 정도를 전국에 투입하는 것이 목표"라며 "소방관분들이 조금이라도 안심하고 임무를 수행할 수 있도록 돕고 싶다"고 말했다.이번 기증은 현대차그룹과 소방청이 2024년 체결한 '전기차 화재 안전 대응 협력체계'의 연장선에 있다. 현대차그룹은 앞서 전기차 배터리 열폭주에 대응하기 위한 관통형 주수 장비 'EV 드릴 랜스'를 개발해 2024년 소방청에 250대를 기증한 바 있다.자동차 구조와 배터리 특성을 가장 잘 이해하는 제조사가 직접 소방 장비 개발에 참여했다는 점에서 현장 맞춤형 대응이라는 평가가 나온다.정 회장은 무인소방로봇을 단순한 사회공헌 장비가 아닌 현대차그룹 기술 전략의 연장선으로 설명했다. "로보틱스와 AI 기술이 더 결합돼야 한다"며 "아직 갈 길이 멀지만, 사람을 살리는 기술이라는 목표는 분명하다"고 강조했다.마지막으로 정 회장은 "올해 6월 개원하는 국립소방병원에는 차량과 재활장비를 지원해 소방관분들의 빠른 회복에도 힘을 보탤 것"이라며 "현대차그룹은 앞으로도 소방관 여러분들이 더욱 안전한 환경에서 임무를 수행하실 수 있도록 필요한 기술과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.