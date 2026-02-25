LH, 올해 공사·용역 17조9000억원 푼다…“공공주택 5만2000호 착공”

lh 0 경남 진주시 한국토지주택공사(LH) 본사 사옥 전경./LH

한국토지주택공사(LH)가 올해 총 17조9000억원 규모의 공사·용역을 푼다.LH는 건설경기 회복과 주택공급 확대를 위해 올해 이 같은 발주계획을 수립했다고 25일 밝혔다.올해 LH 발주 규모는 총 1515건, 17조8839억원이다. 유형별로는 공사 15조8222억원, 용역 2조617억원이다.특히 주택사업 관련 발주가 전체 발주 금액의 약 68%를 차지한다.건축공사(8조7000억원)와 전기·통신· 소방 등 부대공사(3조3000억원)을 중심으로 물량을 집중 편성했다는 설명이다.이번 발주계획은 수도권 대규모 공공주택 공급을 위해 수도권 및 3기 신도시를 중심으로 짜였다.전체 계획의 71%(약 12조8000억원)가 수도권 및 남양주왕숙·인천계양·고양창릉·하남교산 등 3기 신도시에 집중됐다.수도권 외 지역에도 약 29%(5조1000억원)을 발주하한다. 대구연호·아산탕정2·전북장수 등 지방 공공주택과 산업단지 조성사업에 편성돼 지역 건설경기 및 지역경제 활성화를 뒷받침할 계획이다.조경숙 LH 사장 직무대행은 "공공주택 5만2000가구 착공 목표를 차질 없이 달성하고, 침체된 건설시장에 안정적인 물량을 공급할 수 있도록 발주계획을 세웠다"며 "적기 발주와 철저한 일정 관리를 통해 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들 것"이라고 말했다.