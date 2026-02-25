닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

에쓰오일, ‘문화예술나눔 캠페인’ 후원금 2억원 전달

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225010007403

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 02. 25. 09:43

[사진] S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO
안와르 알 히즈아지 CEO./에쓰오일
에쓰오일(S-OIL)은 한국문화예술위원회를 통해 ㈜아트로버컴퍼니에 공연예술 후원금 2억원을 전달했다고 25일 밝혔다.

에쓰오일에 따르면 '2026년 문화예술나눔 캠페인 기부금 전달식'이 이날 서울 마포 본사 사옥에서 개최됐다. 행사에는 오는 9월 공연이 예정된 희극인 장용이 참석해 의미를 더 했다.

문화예술나눔 캠페인은 에쓰오일이 지역사회를 위한 사회공헌활동으로 2011년 6월 마포 본사 사옥에서 시작한 문화예술공연 후원 프로그램이다. 회사는 본사 사옥 로비와 대강당에서 매월 마지막 주 수요일 저녁 무료 공연을 개최해 왔으며 지금까지 총 153회의 공연을 통해 약 4만 2000명의 임직원과 지역 주민에게 문화 예술 공연을 관람하는 기회를 제공했다.

올해에도 매월 마지막 주 수요일 저녁, 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 공연을 선보일 예정이다. 2월 25일 혼성 5인조 아카펠라 그룹 '제니스(Zenith)' 공연을 시작으로 대중음악, 연극, 뮤지컬 등 다양한 장르의 공연을 준비하고 있으며, 12월에는 크리스마스 갈라쇼로 한 해를 마무리한다.

류열 에쓰오일 사장은 "문화 예술 공연에 대한 관람객들의 만족도가 높아 매달 공연 관람객들의 반응이 뜨겁다"며 "앞으로도 에쓰오일은 지역 주민의 문화 복지에 기여하고 예술인들의 창작 활동과 문화예술 발전을 지원하며 ESG 경영을 실천하는 기업이 되겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조

현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창

李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”

길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장

정의선 “위험한 현장에 로봇 먼저”… 무인소방로봇 실전 투입

미-이란 ‘결정적’ 1주일’… 외교적 해법과 군사적 파국 사이의 기로

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들