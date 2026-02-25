대웅제약, 주사 일색 비만치료제 시장에 ‘붙이는 패치’로 도전장

GLP-1 계열 약물 마이크로니들 패치 적용

주 1회 부착 방식 설계로 편의성 강화

열 미가공 공정 적용…상용화 여부 주목

대웅제약이 빠르게 성장하는 비만치료제 시장에서 '마이크로 니들 패치' 제형을 앞세워 시장 확대에 나선다. 주사제가 중심인 기존 치료 방식에서 투여 편의성을 높인 제형을 통해 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.대웅제약은 25일 대웅테라퓨틱스와 마이크로니들 기술을 활용한 제품에 대한 글로벌 전용실시권 계약을 체결했다고 밝혔다. 회사는 이를 통해 마이크로니들 기반 비만 치료제의 글로벌 사업화를 추진할 계획이다.글로벌 헬스케어 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 2024년 약 300억 달러(약 43조원) 규모였던 세계 비만 치료제 시장은 2030년 2000억 달러(약 289조원)까지 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있다. 국내 시장 역시 지난해 상반기에만 전년 같은 기간 대비 51% 증가한 2700억원 규모를 기록했다.대웅제약은 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 마이크로니들 패치에 적용한 비만 치료제를 개발 중이다. 현재 세마글루타이드 패치는 임상 1상을 진행하고 있으며, 향후 체중 감량 이후 유지요법까지 적응증을 확대하는 방안을 검토하고 있다.마이크로니들 기술은 20여 년 전부터 고안된 기술임에도 그동안 실제 상업화에 장벽이 존재했다. 동전 크기의 좁은 면적에 충분한 약물을 담기 어렵고, 미세한 바늘 성형 과정에서 가해지는 열로 인해 약물의 핵심 성분이 쉽게 변질되는 한계가 있어서다.회사 측에 따르면 대웅테라퓨틱스의 마이크로니들 패치는 열을 가하지 않는 공정을 적용해 약물 안정성을 높였으며, 100여 개의 니들 각각에 약물을 정밀하게 탑재하는 방식을 구현했다.특히 주 1회 부착 방식으로 설계돼 복약 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 주사 준비와 소독, 폐기 과정 부담을 줄이고 주사 바늘에 대한 거부감을 완화할 수 있다는 설명이다.업계에서는 마이크로니들 제형이 상업화에 성공할 경우 복약 순응도 개선 측면에서 의미 있는 변화를 가져올 수 있다는 평가가 나온다. 다만 대량 생산 공정의 안정성 확보와 약물 전달 효율을 입증하는 것이 향후 상용화의 관건이 될 것이라는 지적도 있다.박성수 대웅제약 대표는 "마이크로니들 패치를 기반으로 급성장하고 있는 비만 치료제 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 강조했다.