대우건설, 내달 ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 분양…1460가구 공급

업성 푸르지오 레이크시티 조감도

대우건설은 충청남도 천안시 업성동 478번지 일대에 '업성 푸르지오 레이크시티'를 3월 분양할 예정이라고 25일 밝혔다.해당 단지는 1블록 1460가구, 2블록 448가구 등 총 1908가구로 구성되며, 이 중 1블록 전용 72~95㎡, 1460가구를 먼저 분양한다. 1블록은 지하 2층~지상 최고 39층, 11개동 규모로 공급된다.단지 내부는 39층 최상층 스카이라운지, 유아 풀장과 사우나까지 갖춘 4레인(25m) 규모 실내 수영장 등 리조트형 커뮤니티 시설이 계획돼 있다. 단지 중앙에는 수변공간을 품은 광장이 자리하고, 조경의 경우 시행사인 DSD삼호가 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 '일산자이 위시티'의 설계 경험을 바탕으로 선보일 계획이다.입주민은 차량으로 번영로·삼성대로 등을 통해 천안 도심으로 이동하거나 경부고속도로 등을 통해 타 지역으로 이동할 수 있다. 향후 지하철 1호선 부성역(가칭·2029년 개통목표)이 개통하면 서울과 수도권 주요 지역으로 이동이 더욱 편리해질 것으로 기대된다. 또한 부성역에서 두 정거장 떨어진 1호선 천안역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선의 천안 연장 계획이 추진 중이다.단지 인근에는 이마트·코스트코 등 대형마트가 있으며 성성지구 내 형성돼 있는 중심 상권 인프라를 누릴 수 있다. 단지 1블록 옆에는 유치원과 고등학교가, 2블록 앞에는 초등학교와 중학교가 각각 신설될 예정이다.