[포토]응급환자 이송체계 혁신 시범사업에 대해 브리핑하는 정은경

정은경 보건복지부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑을 하고 있다.이 자리에는 보건복지부 이중규 공공보건정책관, 송영진 응급의료과장, 소방청 김인균 119구급과장, 중앙응급의료센터 최대해 센터장이 동석했다.