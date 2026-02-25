[포토] 국민의힘, 6·3선거 1차 인재영입

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일 PWC 회계법인 파트너(왼쪽에서 두번째), 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저(오른쪽에서 두번째)와 기념촬영을 하고 있다. 맨 오른쪽은 조정훈 인재영입위원장.