‘보되’ UCL 16강 기적… 이탈리아 거함 ‘인터밀란’ 격침

천현빈 기자

승인 : 2026. 02. 25. 13:26

창단 109년 만에 '최고 무대' 16강
노르웨이 소도시 보되, 5.4만명의 기적
'챔스 3회 우승' 빅클럽 인터밀란 격침
아틀레티코, 뉴캐슬, 레버쿠젠 16강행
clip20260225105011
노르웨이의 보되·글림트가 24일(현지시간) 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프 2차전에서 인터 밀란을 꺾고 16강에 진출했다. /AFP·연합
인구 5만4000여명의 소도시 노르웨이의 '보되'가 창단 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강에 오르는 역사를 썼다. 1916년 창단한 보되·글림트는 109년 만에 유럽의 빅클럽들을 제치고 녹아웃 토너먼트에 나서는 기염을 토했다.

보되·글림트는 24일(현지시간) 이탈리아의 명문 인터밀란을 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전에서 2-1로 이겼다. 밀라노의 산시로에서 열린 원정경기마저 잡아낸 보되·글림트는 지난 1차전 홈경기 3-1 대승을 묶어 합계 5-2로 16강 티켓을 손에 쥐었다.

인터밀란은 자국 리그인 세리에A에서 20회 우승, 챔피언스리그 3회 우승에 빛나는 빅클럽이다. 지난 2023-2024시즌 회계기준 매출로 따지면 보되(약510억원)보다 16배 많은 약8046억원이다.

보되·글림트는 효율적으로 경기를 운영하면서 결정적인 순간 골을 뽑아냈다. 2차전 볼점유율이 36% 대 64%로 밀렸지만 2골을 넣어 인터밀란을 격침했다. 슈팅수가 7개에 불과했지만 유효슈팅이 5개에 이를정도로 공격 효율이 좋았다.

반면 인터밀란은 30개의 슈팅을 퍼붓고도 유효슈팅은 7개에 그치며 단 1골을 뽑는 데 그쳤다. 추운 날씨와 눈보라 등 지옥길로 불리는 '보되 원정길'에서의 1-3 패배를 뒤집기엔 역부족이었다.

보되·글림트의 16강 진출 과정을 보면 '거함 킬러'로 불려도 손색 없다. UCL 리그 페이즈 6차전인 보루시아 도르트문트(독일)와 2-2로 비기더니, 7차전에선 맨체스터 시티(잉글랜드)를 3-1로 대파했다. 8차전에서 만난 아틀레티코 마드리드(스페인)마저 2-1로 이긴 보되·글림트는는 극적으로 PO 진출권을 따냈다.

보되·글림트의 질주는 멈출 줄 몰랐다. 녹아웃 스테이지인 PO에서 인터밀란까지 격파할 것이란 전망은 많지 않았다. 하지만 보되·글림트는 또 다시 기적을 썼다. 독일-잉글랜드-스페인-이탈리아 등 유럽 4대리그 빅클럽들을 주저앉혔다.

이날 경기서 전반을 무득점으로 마친 두 팀은 후반 들어 승부수를 띄웠다. 보되·글림트는 수비문을 걸어잠그면서 결정적인 역습 한 방을 노렸다. 반면 인터밀란은 파상공세를 펼쳤지만 오히려 선제골을 얻어 맞았다.

보되·글림트는 후반 13분 옌스 페테르 하우게가 선제골을 터뜨린 데 이어 후반 27분 호콘 에비엔이 추가골을 넣어 2-0으로 앞서나갔다. 인터 밀란은 후반 31분 알레산드로 바스토니가 만회골을 넣었지만 추가골을 넣지 못하고 패배했다.

인터밀란을 물리친 보되·글림트는 27일(현지시간) 16강 조 추첨식을 통해 맨체스터 시티나 스포르팅(포르투갈)을 만난다.

한편 아틀레티코 마드리드도 클뤼프 브루게(벨기에)를 PO에서 꺾고 16강에 합류했다. 2차전에서 해트트릭을 기록한 노르웨이의 알렉산데르 쇠를로트의 활약으로 홈에서 브루게를 4-1로 눌렀다. 1, 2차전 합계 7-4 스코어로 아틀레티코는 16강행 막차를 탔다. 아틀레티코는 8강 길목에서 잉글랜드의 토트넘 혹은 리버풀과 만난다.

뉴캐슬(잉글랜드)도 16강 진출에 성공했다. 카라바흐(아제르바이잔)와 PO 2차전에서 3-2로 이긴 뉴캐슬은 1, 2차전 합계 9-3 스코어로 앞서며 16강 토너먼트에 나선다. 뉴캐슬의 16강 상대는 첼시(잉글랜드) 혹은 바르셀로나(스페인)다.

독일의 레버쿠젠은 PO 2차전인 올림피아코스(그리스)와의 대결에서 0-0으로 비겼지만, 1차전 2-0 승리에 힘입어 16강 티켓을 따냈다. 레버쿠젠은 바이에른 뮌헨(독일) 또는 아스널(잉글랜드)과 8강 진출을 두고 격돌한다.
천현빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

