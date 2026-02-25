새마을금고, 청년장학생 100명 모집…장학금부터 ‘참여형’ 프로그램까지

2월20일~3월2일까지 모집

프로그램과 멘토링, 네트워크 지원도

MG새마을금고 지역희망나눔재단이 다음달 2일까지 '2026년 MG청년누리 장학사업 장학생'을 모집한다.25일 재단에 따르면 MG청년누리 장학사업은 학업과 취업 준비 과정에서 경제적 어려움을 겪는 청년을 대상으로 생활비성 장학금을 지원하는 사업이다. 재단은 올해 총 100명의 MG청년누리 장학생을 선발하고, 장학금·활동지원비 등 5억원 가량을 지원할 예정이다. 재단은 2018년부터 지난해까지 총 800명의 장학생에게 약 19억 1000만원을 지원한 바 있다.재단은 선발된 장학생들에게 9개월간 생활비성 장학금은 물론 역량강화를 위한 다양한 프로그램도 제공한다. 특히 올해 장학사업은 청년이 직접 지역사회공헌 활동을 기획·실행할 수 있는 참여형 프로그램을 도입했다는 점에서 의미가 있다. 청년의 안정적 사회진출과 지역문제 해결 역량 강화를 동시에 지원하려는 취지다.선발된 장학생 100명은 팀 단위로 지역사회 문제를 발굴하고 해결 방안을 기획·실행하는 프로젝트에 참여하게 된다. 강연과 워크숍, 팀별 활동 등 다양한 프로그램이 함께 운영되며, 멘토링과 네트워크 지원도 제공될 예정이다.김인 MG새마을금고 재단 이사장은 "MG청년누리는 단순한 지원을 넘어서 청년 스스로 기획과 실행을 경험하며 성장할 수 있는 기회의 장"이라며 "재단은 청년의 실질적 도전과 지역사회의 상생을 위해 지속적인 지원을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.