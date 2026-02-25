입지 한계 넘어선 대구, 재생에너지로 도시 체질 개선

대구, 재생에너지 487MW로 특·광역시 1위

2030년 1.4GW 목표로 에너지 대전환 가속

대구시민햇빛발전소 0 대구시민햇빛발전소 현황

[붙임]_대구시_연도별_재생에너지_발전설비_용량_추이_등001 0 대구시 연도별 재생에너지 발전설비 용량 추이./전력거래소 전력통계정보시스템

대구시의 재생에너지 누적 보급량이 487MW를 기록하며 전국 특·광역시 가운데 가장 높은 수준을 나타냈다.25일 전력거래소 전력통계정보시스템에 따르면 대구의 재생에너지 설비 용량은 최근 5년간 빠르게 증가했다. 태양광 발전 허가 신청은 2020년 214건(20.6MW)에서 2023년 684건(81.7MW), 2025년 1325건(167.1MW)으로 늘었다. 설치 용량 기준으로 5년 사이 8배 이상 확대된 수치다.특히 산업단지를 중심으로 한 태양광 보급이 두드러졌다. 산업단지 태양광 허가 용량은 2020년 9.8MW에서 2025년 97.4MW로 약 10배 증가했다. 공장 지붕을 활용한 분산형 발전 설비 확충이 주요 배경으로 꼽힌다.입주 기업들은 전기요금 부담과 함께 RE100, ESG 경영 대응 차원에서 자체 발전 설비 도입을 확대하는 분위기다. 한 기업 관계자는 "장기적인 비용 절감과 탄소 대응 측면에서 필요성이 커지고 있다"고 말했다.공공 부문도 재생에너지 설비 확충에 나서고 있다. 상수도사업본부 사업소와 배수지 등 14곳에 총 3.9MW 규모의 태양광 설비 설치가 추진 중이다. 또 주차면적 1000㎡ 이상 공영주차장 98곳에는 약 22MW 규모의 태양광 설비를 단계적으로 도입할 계획이다.풍력 분야에서는 군위 지역에 조성 중인 풍백풍력발전소(75MW)가 2025년 12월 준공을 목표로 하고 있다. 5MW급 발전기 15기가 들어서는 대규모 단지다.시민 참여형 발전 모델도 운영 중이다. 2008년 출범한 대구시민햇빛발전소는 현재 18개소, 총 2.3MW 규모로 확대됐다. 조합원이 출자해 발전 수익을 공유하는 방식이다.대구시는 2026년부터 2030년까지 약 940MW를 추가로 보급해 2030년 누적 1427MW 달성을 목표로 하고 있다. 산업단지와 공영주차장 중심의 태양광 확대와 시민 참여형 사업을 병행한다는 계획이다.정의관 대구시 미래혁신성장실장은 "재생에너지 보급 확대를 지속 추진하겠다"고 말했다.