靑, ‘국민안전비서관’ 신설…이종원 충북경찰청장 내정

이재명 대통령, 국무회의 주재 이재명 대통령이 지난 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

청와대가 범죄 예방과 공공안전 정책을 총괄하는 '국민안전비서관'을 민정수석실 산하에 신설한다. 범죄와 각종 안전 위협에 대한 국가 대응 역량을 강화하기 위한 조치다.25일 청와대에 따르면 국민안전비서관은 범죄 예방과 공공안전 정책을 총괄·조정하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 국민안전 정책 전반을 점검하고 범죄 및 각종 사고 대책 기능을 수행할 예정이라는 게 청와대의 설명이다.공공안전과 범죄 실태를 종합적으로 분석해 민생을 위협하는 요인을 사전에 파악하고, 관계 부처 간 대응 체계를 조율하는 역할도 담당한다. 그간 부처별로 분산돼 있던 안전 정책을 청와대 중심으로 통합 관리하겠다는 취지다.강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "국민 생활과 안전을 침해하는 다양한 범죄와 위협에 대해 국가 대응 역량을 강화하기 위한 것"이라며 "국민이 안심하고 생활할 수 있는 '안전한 사회', '기본이 튼튼한 사회'를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.한편 초대 국민안전비서관에는 이종원 충북경찰청장이 내정된 것으로 알려졌다.이 내정자는 경찰대(7기) 출신으로 충북청 생활안전과장, 경찰청 자치경찰운영지원팀장, 서울 광진경찰서장과 송파경찰서장, 경기남부·북부경찰청 생활안전부장 등을 거쳐 지난해 9월부터 제39대 충북경찰청장으로 재직 중이다.