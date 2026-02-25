[포토]이마트, 봄맞이 ‘고래잇 페스타’...먹거리 최대 50% 할인

|이마트 '고래잇 페스타'-7491
|이마트 홍보요원들이 봄맞이 '고래잇 페스타' 할인 행사 주요 품목을 소개하고 있다.
이마트가 25일 서울 용산점에서 봄맞이 '고래잇 페스타' 할인 행사 주요 품목을 소개하고 있다.
이마트는 26일부터 다음 달 4일까지 진행되는 '고래잇 페스타' 1주차 행사에서 봄 제철 먹거리부터 주류, 가전 등 인기 품목을 최대 50% 할인 판매한다고 밝혔다.
행사 기간 봄 제철 수산물인 '남해안 봄멍게(150g)', '생 주꾸미(100g)', '생 갑오징어(100g)'를 신세계포인트 적립 시 40~50% 할인한다.
오는 3월 3일 '삼겹살 데이'를 앞두고 삼겹살·목심 물량을 대폭 확대했다. '탄탄포크 삼겹살·목심(100g)'은 880원에, '겉바속촉 네모 삼겹살(100g)'은 1,080원에 판매한다. '냉동 대패 삼겹살(2kg)'은 1만7,580원에 선보인다.
|이마트 '고래잇 페스타' 할인 행사에서 오는 3월 3일 '삼겹살 데이'를 앞두고 삼겹살·목심 등을 대폭 할인 판매한다.
- 박상선 기자
