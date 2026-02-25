[포토]이마트, 봄맞이 ‘고래잇 페스타’...먹거리 최대 50% 할인

이마트 '고래잇 페스타'-7491 0 이마트 홍보요원들이 봄맞이 '고래잇 페스타' 할인 행사 주요 품목을 소개하고 있다.

이마트 '고래잇 페스타'-7494 0 이마트 '고래잇 페스타' 할인 행사에서 오는 3월 3일 '삼겹살 데이'를 앞두고 삼겹살·목심 등을 대폭 할인 판매한다.

이마트가 25일 서울 용산점에서 봄맞이 '고래잇 페스타' 할인 행사 주요 품목을 소개하고 있다.이마트는 26일부터 다음 달 4일까지 진행되는 '고래잇 페스타' 1주차 행사에서 봄 제철 먹거리부터 주류, 가전 등 인기 품목을 최대 50% 할인 판매한다고 밝혔다.행사 기간 봄 제철 수산물인 '남해안 봄멍게(150g)', '생 주꾸미(100g)', '생 갑오징어(100g)'를 신세계포인트 적립 시 40~50% 할인한다.오는 3월 3일 '삼겹살 데이'를 앞두고 삼겹살·목심 물량을 대폭 확대했다. '탄탄포크 삼겹살·목심(100g)'은 880원에, '겉바속촉 네모 삼겹살(100g)'은 1,080원에 판매한다. '냉동 대패 삼겹살(2kg)'은 1만7,580원에 선보인다.