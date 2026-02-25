영풍 석포제련소, 주변 대기질 국내 최고 수준 ‘청정 상태’

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 02. 25. 14:09

에어코리아 조사 결과 법적 기준치 크게 밑돌아
대규모 환경 투자 효과
사진1. 영풍 석포제련소 주변 대기 질, 전국 최고 수준…대규모 환경투자 결실
2019년 2분기 이후 석포면사무소 앞 NOx·SOx·PM10 등 대기질 수치. 비교군인 안산(NOx), 울산(SOx), 당진(PM10)보다 훨씬 낮은 수치를 기록했고, 전국 최고 수준으로 꼽히는 신안 (NOx), 용인(SOx), 거제(PM10) 등과 비슷했다./에어코리아
영풍 석포제련소 주변 지역의 대기 질이 대규모 환경 투자 효과로 국내 최고 수준의 청정 상태를 유지 중인 것으로 나타났다. 공신력 있는 공공 데이터에서도 주요 대기오염물질 수치가 법적 기준치를 크게 밑도는 것으로 확인되면서 제련소 조업이 인근 대기 환경에 미치는 영향이 제한적이라는 분석이다.

25일 한국환경공단이 운영하는 실시간 대기환경 정보망 '에어코리아(Air Korea)' 자료에 따르면 석포제련소 반경 1km 내 위치한 석포면사무소 측정소의 주요 대기 질 지표는 법적 기준치를 크게 밑도는 수준을 유지했다. 지난 24일 일평균 측정 자료에 따르면 석포면의 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지(PM-10) 수치는 각각 0.0060ppm, 0.0049ppm, 21㎍/㎥으로 법적 기준치(NOx 0.06ppm, SOx 0.05ppm, 먼지 100㎍/㎥)에 크게 못 미쳤다.

석포면의 대기 질은 전국의 주요 산업단지 밀집지역은 물론, 대기 질 우수 지역과 비교해도 전반적으로 우수한 것으로 나타났다. 2025년 12월(4분기) 확정 자료 기준 석포면의 NOx는 안산보다 낮은 수준을 기록했고 PM10은 당진보다 낮게 나타났다. SOx 역시 환경 기준 대비 충분한 여유 범위 내에서 안정적으로 관리되고 있는 것으로 분석됐다. 대기 질 우수 지역과 비교해도 NOx는 전남 신안군, PM10은 경남 거제와 유사한 수준을 보이며 전반적으로 양호한 상태를 유지했다.

사진2. 영풍 석포제련소 주변 대기 질, 전국 최고 수준…대규모 환경투자 결실
경북 봉화군 석포면 석포면사무소 앞에 설치된 석포제련소 TMS 전광판. 주민들은 이를 통해 주요 굴뚝의 아황산가스 농도를 즉각 확인할 수 있다./영풍

이와 같은 대기 질 개선의 핵심 원인으로는 강화된 자체 배출 기준 준수와 선제적인 환경 설비 투자가 꼽힌다. 석포제련소는 2022년 환경부로부터 통합환경허가를 획득하며 아황산가스와 이산화질소 배출 허용 기준을 정부 기준 대비 50% 강화된 수준으로 설정해 운영 중이다. 산소공장과 오존설비를 신설해 배기가스 정화 전처리, 비산먼지 저감을 위한 설비 보완, 원료 컨베이어 및 차량 이동 경로 밀폐화 등 다양한 환경 설비 투자가 병행됐다.

모니터링 시스템도 강화됐다. 주요 굴뚝 8곳에 굴뚝자동측정기기(TMS)를 설치해 오염물질 배출 현황을 한국환경공단에 실시간으로 전송하고 있으며 공장 외부 5개소에 자체 대기측정소를 운영해 24시간 감시 체계를 가동 중이다. 아울러 석포면사무소 앞 전광판을 통해 측정 수치를 실시간 공개함으로써 지역 주민 누구나 대기 상태를 확인할 수 있도록 했다.

영풍 관계자는 "지속적인 환경 설비 투자와 공정 개선을 통해 제련소 주변 대기 질을 국내 최고 수준으로 관리하고 있다"며 "앞으로도 철저한 모니터링과 선제적인 오염 방지 대책을 통해 지역 사회가 신뢰할 수 있는 친환경 사업장을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

