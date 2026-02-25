닫기

건설·부동산

호반그룹, 이공계 중심 장학생 선발 위해 장학제도 개편

전원준 기자

승인 : 2026. 02. 25. 14:12

호반장학재단
호반그룹 경영진 및 장학생들이 25일 서울 서초구 사옥에서 열린 '2026년 호반장학금 전달식' 행사를 마치고 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 오른쪽 여섯 번째부터 왼쪽방향으로 우현희 호반문화재단 이사장, 김상열 호반장학재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장./호반그룹
호반그룹이 장학제도를 개편해 이공계 중심으로 장학생을 선발한다. 국가 산업발전에 기여할 수 있는 미래 인재 육성에 힘을 싣겠다는 계획이다.

호반그룹 호반장학재단은 25일 서울 서초구 사옥에서 '2026 호반장학금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김상열 호반장학재단 이사장, 우현희 호반문화재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무를 비롯한 호반건설, 호반산업 등 그룹 임직원과 장학생 등 100여 명이 참석했다.

호반장학재단은 대한민국 미래를 이끌어갈 핵심 인재 육성을 체계적으로 지원하기 위해 올해 장학사업 체계를 개편했다. 국가 차원에서 추진하는 미래전략산업 발전에 기여할 수 있도록 이공계열 인재 중심으로 지원을 집중하고, 지역 우수 학생들의 역량 강화를 뒷받침해 국가 균형 발전에도 이바지한다는 계획이다.

특히 올해부터 이공계 분야 인재 지원을 위한 '호반 이노베이션 장학금'과 지역 우수 인재 양성을 목표로 한 '호반 브릿지 장학금' 제도를 신설해 운영한다.

'호반 이노베이션 장학금'은 인공지능(AI), 신기술, 신소재 등 이공계열 우수 인재들의 학습과 연구를 중점 지원하며, 미래전략산업 역량 강화에 초점을 맞췄다.

'호반 브릿지 장학금'은 지역 특성화고등학교 우수 학생들의 심화 학습과 취업 경쟁력 강화를 적극 지원해 실무 능력 향상 및 사회 진출을 돕는 다리 역할을 수행할 예정이다.

이번에 선발된 총 25명의 장학생들에게 학기당 200~300만원의 장학금을 준다. 아울러 올해 500여 명의 장학생에게 약 10억원의 장학금을 지원할 계획이다.

김상열 이사장은 "호반장학재단은 단순 장학금 지원을 넘어 이공계 중심의 전략적 육성을 통해 국가 경쟁력 강화에 기여하고자 한다"며 "앞으로도 미래를 이끌 인재들이 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 장기적 관점에서 지원을 이어가겠다"고 말했다.
전원준 기자

