닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

군포시, 2026년 노인일자리 발대식 개최...시니어 2000여명 취업활동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225010007562

글자크기

닫기

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 02. 25. 16:28

clip20260225144022
하은호 군포시장이 25일 '20206년 노인일자리 발대식'에 참석해 어르신 대표로부터 선서를 받고 있다./장이준 기자
경기 군포시가 25일 올해 시니어 취업 지원 사업 출발을 알리는 '2026년 노인일자리 발대식'을 열었다.

이날 발대식은 어르신들이 한 해 동안 참여할 노인일자리 사업 시작을 알리는 행사로, 참여자들의 각오를 다지고 안전한 활동을 약속하는 의미를 담고 있다.

발대식 후에는 참여 어르신을 대상으로 안전교육도 진행해 활동 중 사고를 예방하고 안전 의식을 높였다.

이번 발대식을 주관한 군포시니어클럽은 군포시로부터 노인일자리 사업을 수탁·운영하는 노인일자리 전담기관으로 공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단, 취업연계사업 등 총 38개 사업단을 운영 중이며, 2137명의 어르신이 활발히 사회활동에 참여하고 있다.

시는 노인일자리 사업을 단순한 소득 지원을 넘어 어르신의 사회참여를 확대하고 지역 공동체의 돌봄 역량을 두텁게 만드는 기반으로 확장해 나갈 계획이다.

아울러 다양한 일자리 모델을 발굴·지원해 어르신 한 분 한 분이 보람과 자긍심을 느끼며 활동할 수 있도록 뒷받침하고, 건강하고 행복한 노후를 지원하는 노인복지 실현에 지속적으로 힘쓸 방침이다.

하은호 시장은 "어르신들의 경험과 역량이 지역사회의 든든한 힘이 되고 어르신이 안전하고 의미 있게 활동하며 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 노인일자리 사업의 질을 높이고 참여 기회를 넓히겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”

현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격

쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조

길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창

테슬라 전기차 보조금 조기 소진? 무보조 인도 안내도 공지

108분 역대 최장 국정연설 트럼프 “미국의 황금시대” 선언하며 관세·경제 정면돌파

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵