김정호 의원, 김해 장유터미널 정상화 촉구…“개장 지연은 시의 갑질 탓”

더불어민주당 소속 지역 정치인들과 기자회견

시행사의 채권 얽힘과 기부채남 불가론은 사실 아니다

시 “기부채납 조건·낮은 협의율 원인”

김정호 0 김정호(중앙) 김해을 국회의원과 더불어민주당 소속 지역 정치인들이 장유여객터미널의 정상화를 촉구하는 기자회견을 열었다./ 허균 기자

김정호 국회의원(김해을)이 김해시 장유여객터미널이 준공 후 개장이 2년째 미뤄지며 주민 불편이 가중되자 시의 행정 처리를 비판하며 정상화를 촉구했다.김 의원은 25일 오전 시청 프레스센터에서 더불어민주당 소속 지역 정치인들과 기자회견을 열고 "터미널 건물에는 현재 근저당 설정이 없으며 소유권 이전에 법적 걸림돌이 없는 상태"라면서 홍태용 김해시장이 주장한 시행사의 채권 얽힘과 기부채납 불가론은 전혀 사실이 아니라고 반박했다.김 의원은 오히려 김해시가 시행사인 ㈜삼호디엔티의 운영 경험 부족을 이유로 시설사용인가를 고의로 반려하고 신흥여객 자회사인 ㈜김해여객터미널에 운영권을 위탁할 것을 시행사에 강요하고 있다고 주장했다.장유 지역 시민의 안전 문제도 도마 위에 올랐다.김 의원은 터미널 건물이 완공됐음에도 시가 인가를 내주지 않아 주민들이 여전히 차도 위 임시 정차장을 이용하는 위험에 노출돼 있음을 강조하며 "시외버스 업체들이 수수료 차이를 이유로 터미널 진입을 거부하는데도 시가 이를 방치하는 것은 명백한 직무유기"라고 질타했다.김 의원과 민주당 지역 정치인들은 ㈜삼호디엔티에 대한 즉각적인 시설사용인가와 장유1동 행정복지센터 옆 등 터미널 인근 임시 정차장 3곳 조속 폐쇄, 시내버스 노선의 터미널 경유 조정을 요구하며 "김해시는 더 이상 민간 사업자의 정당한 영업권을 침해하지 말고 시민 편의를 위해 결단해야 한다"고 목소리를 높였다.이 같은 의혹 제기에 대해 김해시는 이날 오후 즉각 해명에 나섰다.시는 시행사가 기부채납을 신청하면서 취·등록세 면제나 고용 인력 승계 등 공공기관이 수용하기 곤란한 조건을 붙였기에 법적으로 수용이 불가능한 상태라고 해명했다. 또 시외버스 업체들과의 협의율이 8%대에 머물고 있어 무리하게 인가를 낼 경우 발생할 시민 혼란을 고려하지 않을 수 없다고 입장을 밝혔다.