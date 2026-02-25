닫기

전국 메트로

재테크부터 챗GPT 강좌까지…‘동작구민대학’ 1학기 운영

박아람 기자

승인 : 2026. 02. 25. 17:11

8개 학과 15개 프로그램 운영
글로벌 문화·가족 프로그램 신설
박일하 동작구청장이 지난 2024년 서울 동작구청 대강당에서 열린 '2024 동작구민대학 입학식'에서 직접 페이팅한 도자기를 들어 구민과 잔을 부딪히고 있다. /정재훈 기자
재테크와 인공지능(AI), 요리, 뷰티 등 글로벌 역량과 삶의 질 향상을 위한 동작구민대학 1학기 프로그램이 다음 달 시작된다.

25일 서울 동작구에 따르면 오는 3~6월 동작구민대학 강의실과 동 캠퍼스 등에서 동작구민대학 1학기 강좌가 진행된다. 재테크 자산, 디지털·AI, 글로벌 여행, 웰빙 힐링, 요리, 뷰티, 웰에이징, 글누리 등 8개 학과 15개 프로그램으로 구성됐다.

구 관계자는 "올해는 헝가리 문화 탐방과 몽골 문화 산책 등 해외 문화 이해를 주제로 한 강좌를 새롭게 개설했다"며 "가족 단위 참여 프로그램도 신설해 수강층을 넓혔다"고 말했다.

신대방2동과 노량진2동 등 8개 주민센터에서 진행되는 동 캠퍼스 강의는 생활 밀착형 강좌로 꾸려졌다. 부동산 재테크 전략, 챗GPT 활용, 팝송 영어, 미식 클래스, 퍼스널컬러 스타일 코칭 등 8개 강좌가 마련됐다.

모집 대상은 동작구에 거주하는 주민과 관내 직장인으로, 수강 신청은 다음 달 5일 오후 6시까지 구 통합예약시스템에서 하면 된다.

박일하 동작구청장은 "동작구민대학이 주민의 배움의 즐거움을 선사하고 새로운 도전과 성장의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
박아람 기자

