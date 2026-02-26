국힘, 최고·중진회의 부활…장동혁 ‘수용’

장동혁, 4선 이상 중진들과 회동

"지방선거 어려움 등에 공감대 형성"

장동혁-4선 이상 중진 면담-05 0 아시아투데이 이병화 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 26일 국회에서 4선 이상 중진 의원들과 면담을 하고 있다.

국민의힘이 최고·중진 연석회의를 다시 열기로 했다. 최근 내홍이 격화되자 6·3지방선거 승리를 위한 '내부 통합'이 필요하다는 데 의견이 모아졌다.이종배 의원은 26일 국회에서 열린 '당 대표-중진의원 간담회' 직후 기자들에게 "중진 의원들은 지방선거 등 대여 투쟁의 역할을 더욱 강화하기 위해 당 대표가 주최하는 최고·중진 회의 부활을 요구했다"며 "장 대표도 '그렇게 하겠다'고 답했다. 앞으로는 최고·중진회의가 부활할 것"이라고 밝혔다.이어 "대표가 지방선거의 어려움과 돌파구 마련의 필요성에 공감하고 깊이 고민하겠다고 했다"며 "대표와 중진의원 대부분이 이제 갈등과 분열을 종식하고 지방선거에 매진하자는 데 의견을 같이했다"고 설명했다.특히 이날 한 여론조사에서 국민의힘 지지율이 17%로 장 대표 취임 이후 최저치를 기록한 것에 대한 의견도 개진된 것으로 확인됐다. 이 의원은 "그동안 언론에서 얘기한 당의 무기력과 혼란스러움이 반영된 것 같아, 돌파구를 마련하겠다는 데 뜻을 같이했다"며 "대책을 강구한다면 지지율도 올라갈 것으로 생각한다"고 말했다.이날 최보윤 수석대변인도 "장 대표가 원래 중진 연석회의를 해 왔다. 장외투쟁 등 여러 사정에 의해 잠시 멈춰있었는데, 수용하겠다는 표현을 쓰셨기 때문에 확정적으로 열릴 것"이라고 설명했다. 그러면서 "회의의 시기나 주기는 구체적으로 논의되지는 않았지만, 조만간 말씀드릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.