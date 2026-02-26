닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치

국힘, 최고·중진회의 부활…장동혁 ‘수용’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010007944

글자크기

닫기

장예림 기자

승인 : 2026. 02. 26. 12:27

장동혁, 4선 이상 중진들과 회동
"지방선거 어려움 등에 공감대 형성"
장동혁-4선 이상 중진 면담-05
아시아투데이 이병화 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 26일 국회에서 4선 이상 중진 의원들과 면담을 하고 있다.
국민의힘이 최고·중진 연석회의를 다시 열기로 했다. 최근 내홍이 격화되자 6·3지방선거 승리를 위한 '내부 통합'이 필요하다는 데 의견이 모아졌다.

이종배 의원은 26일 국회에서 열린 '당 대표-중진의원 간담회' 직후 기자들에게 "중진 의원들은 지방선거 등 대여 투쟁의 역할을 더욱 강화하기 위해 당 대표가 주최하는 최고·중진 회의 부활을 요구했다"며 "장 대표도 '그렇게 하겠다'고 답했다. 앞으로는 최고·중진회의가 부활할 것"이라고 밝혔다.

이어 "대표가 지방선거의 어려움과 돌파구 마련의 필요성에 공감하고 깊이 고민하겠다고 했다"며 "대표와 중진의원 대부분이 이제 갈등과 분열을 종식하고 지방선거에 매진하자는 데 의견을 같이했다"고 설명했다.

특히 이날 한 여론조사에서 국민의힘 지지율이 17%로 장 대표 취임 이후 최저치를 기록한 것에 대한 의견도 개진된 것으로 확인됐다. 이 의원은 "그동안 언론에서 얘기한 당의 무기력과 혼란스러움이 반영된 것 같아, 돌파구를 마련하겠다는 데 뜻을 같이했다"며 "대책을 강구한다면 지지율도 올라갈 것으로 생각한다"고 말했다.

이날 최보윤 수석대변인도 "장 대표가 원래 중진 연석회의를 해 왔다. 장외투쟁 등 여러 사정에 의해 잠시 멈춰있었는데, 수용하겠다는 표현을 쓰셨기 때문에 확정적으로 열릴 것"이라고 설명했다. 그러면서 "회의의 시기나 주기는 구체적으로 논의되지는 않았지만, 조만간 말씀드릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
장예림 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]‘국가 전력량’ 넘어 폭주하는 AI데이터센터…‘국민 절반’ 전기 삼킨다

[단독]매일 물 1.2억ℓ씩…지역 주민 ‘생존 경쟁’ 떠미는 AI데이터센터

김정은 “한국, 동족이라는 범주서 영원히 배제...가장 ‘적대적 국가’”

AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ AI에 환호성 터졌다…케데헌 ‘매기 강’도 깜짝 방문

엔비디아 또 ‘사상 최대’…서학개미 웃었다, 분기 매출 681억달러 돌파

엔비디아, 4분기 매출 98조원 ‘사상 최대’…“AI 거품 우려 잠재워”

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵