거창군, ‘여성친화’ 넘어 ‘군민 행복’ 그린다… 2030년까지 생활밀착 정책 가속

"특정 계층 배려 아닌, 군민 모두가 편리한 도시 환경 조성할 것"
거창군은 여성가족부로부터 '여성친화도시(2026~2030년)'로 신규 지정됨에 따라, 군정 전반에 성평등 관점을 반영하고 농촌 지역 특성에 맞춘 실질적인 정주 여건 개선에 나선다고 26일 밝혔다.
여성친화도시는 여성만을 위한 도시가 아니다. 아동, 노인, 장애인 등 사회적 약자를 포함한 모든 군민이 안전하고 편리하게 생활할 수 있도록 도시 구조와 정책을 재설계하는 지방정부의 정책 모델이다.
농촌 지역의 고질적 문제인 △대중교통 부족에 따른 이동권 격차 △고령화로 인한 돌봄 부담 △야간 보행 안전 등을 해결하는 데 행정력을 집중한다.
여성 일자리 발굴, 소상공인 창업 및 경영 지원 △군민 모니터링단 운영, 주민이 직접 생활 불편 발굴·해결 등 4가지 핵심 전략을 실행할 계획이다.
'관리형 안전정책'을 위해 단순 CCTV나 가로등을 설치하는 것에 그치지 않고, 주민 모니터링단이 직접 현장을 누비며 발견한 불편 사항을 데이터화해 즉각 보수하는 선순환 시스템을 구축한다.
또 군은 이번 정책을 복지 영역에 가두지 않고 교통, 문화, 건축 등 행정 전 분야로 확장한다. 유모차나 휠체어 이용자가 불편함이 없도록 '무장애(Barrier-Free) 환경'을 조성하고, 모든 공공 건축물 설계 단계부터 사용자 편의를 최우선으로 고려할 계획이다.
이를 위해 군은 4단계 실행계획(체계 정비 → 과제 발굴 → 사업 시행 → 성과 관리)을 수립하고, 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 도시 브랜드로 정착시킨다는 복안이다.
구인모 군수는 "여성친화도시는 특정 계층에 대한 배려를 넘어, 우리 군민의 일상을 더 안전하고 편리하게 바꾸는 새로운 행정 기준이 될 것"이라며, "현장의 목소리를 반영해 누구도 소외되지 않는 '생활친화 거창'을 완성하겠다"고 강조했다.