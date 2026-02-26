거창군, ‘여성친화’ 넘어 ‘군민 행복’ 그린다… 2030년까지 생활밀착 정책 가속

여가부 '여성친화도시' 지정… 안전·돌봄·경제 등 4대 전략 추진

"특정 계층 배려 아닌, 군민 모두가 편리한 도시 환경 조성할 것"

2025년 여성친화도시 지정 현판 제막식 2 0 지난해 12월 1일 구인모 군수(오른쪽 앞줄 첫번째)와 관계자들이 여성친화도시 지정 현판 제막식을 하고 있다. /거창군

2025년 여성친화도시 지정 현판 제막식 0 여성친화도시 지정 현판식 후 구인모 군수와 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. /거창군

경남 거창군이 아이부터 어른까지 모든 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 '생활친화 도시'로 변신한다.거창군은 여성가족부로부터 '여성친화도시(2026~2030년)'로 신규 지정됨에 따라, 군정 전반에 성평등 관점을 반영하고 농촌 지역 특성에 맞춘 실질적인 정주 여건 개선에 나선다고 26일 밝혔다.여성친화도시는 여성만을 위한 도시가 아니다. 아동, 노인, 장애인 등 사회적 약자를 포함한 모든 군민이 안전하고 편리하게 생활할 수 있도록 도시 구조와 정책을 재설계하는 지방정부의 정책 모델이다.농촌 지역의 고질적 문제인 △대중교통 부족에 따른 이동권 격차 △고령화로 인한 돌봄 부담 △야간 보행 안전 등을 해결하는 데 행정력을 집중한다.군은 실생활에 맞춘 △골목길·버스정류장 조명 확충, 공공시설 유지관리형 안전정책 추진 △ 유아~노인 생애주기별 촘촘한 돌봄망 구축, 경력단절 완화 △지역 맞춤형여성 일자리 발굴, 소상공인 창업 및 경영 지원 △군민 모니터링단 운영, 주민이 직접 생활 불편 발굴·해결 등 4가지 핵심 전략을 실행할 계획이다.'관리형 안전정책'을 위해 단순 CCTV나 가로등을 설치하는 것에 그치지 않고, 주민 모니터링단이 직접 현장을 누비며 발견한 불편 사항을 데이터화해 즉각 보수하는 선순환 시스템을 구축한다.또 군은 이번 정책을 복지 영역에 가두지 않고 교통, 문화, 건축 등 행정 전 분야로 확장한다. 유모차나 휠체어 이용자가 불편함이 없도록 '무장애(Barrier-Free) 환경'을 조성하고, 모든 공공 건축물 설계 단계부터 사용자 편의를 최우선으로 고려할 계획이다.이를 위해 군은 4단계 실행계획(체계 정비 → 과제 발굴 → 사업 시행 → 성과 관리)을 수립하고, 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 도시 브랜드로 정착시킨다는 복안이다.구인모 군수는 "여성친화도시는 특정 계층에 대한 배려를 넘어, 우리 군민의 일상을 더 안전하고 편리하게 바꾸는 새로운 행정 기준이 될 것"이라며, "현장의 목소리를 반영해 누구도 소외되지 않는 '생활친화 거창'을 완성하겠다"고 강조했다.