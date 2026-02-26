64년 봄의 기록, 이제는 세계로…진해군항제 ‘예비축제’ 선정

2026~2027년 지정 기간 역량 강화 지원

국가 축제 도약 발판·글로벌 축제 진입 총력

진해군항제가 문화체육관광부 지정 예비축제로 선정됐다. 사진은 벚꽃이 만개한 경화천 전경./ 창원시

경남 창원시를 대표하는 봄 축제 '진해군항제'가 2026~2027년 문화체육관광부 지정 예비축제로 선정됐다. 대한민국 대표 문화관광축제로 도약하기 위한 공식적인 준비 단계에 들어섰다는 점에서 의미를 더한다.26일 창원시에 따르면 예비축제는 경남도 자체 추진위원회 심사를 거쳐 문화체육관광부에 추천됐으며, 개최 실적과 발전 가능성 등 엄격한 요건에 대한 종합 검토를 통해 최종 확정됐다.예비축제 지정 기간인 2년 동안 진해군항제는 전문가·소비자·지역 주민이 참여하는 평가를 받는다. 동시에 과제 지원 공모사업과 축제 콘퍼런스 등 역량 강화 프로그램을 지원받는다. 평가 결과에 따라 문화관광축제로 진입할 수 있는 기회도 주어진다.김만기 창원시 문화관광체육국장은 "이번 예비축제 지정은 진해군항제가 한 단계 더 성장할 기회"라며 "콘텐츠를 강화하고 글로벌 홍보 마케팅을 확대해 세계적인 축제로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.올해로 64회를 맞는 진해군항제는 3월 27일부터 4월 5일까지 10일간 진해구 일원에서 열린다. 벚꽃이 수놓는 거리와 함께 충무공 이순신 장군의 호국정신을 기리는 문화·예술 프로그램을 통해 국내외 관광객을 맞이할 예정이다.