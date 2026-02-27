고립·은둔 청소년에 손 내민다…서울시, ‘행복동행학교’ 내달 가동

청소년종합지원센터 4곳서 운영

활동·상담 통합형 과정 신설

부모 지원 사후 프로그램도 진행

clip20260227110810 0 '청소년 행복동행학교' 포스터 /서울시

서울시는 이처럼 고립감과 우울감으로 사회적 관계에 어려움을 겪는 청소년들을 위해 3~11월 '청소년 행복동행학교'를 운영한다고 27일 밝혔다.청소년 행복동행학교는 청소년들이 또래와 자연스럽게 어울리며 성취감을 느낄 수 있는 놀이와 체험 중심의 맞춤형 지원 모델로, 목동·성북·마포·광진에서 운영 중이다.올해 행복동행학교는 청소년 특성과 관심을 반영해 △유스톡 프로젝트 △유스톡 스쿨 △유스톡 캠프 등 3개 과정으로 진행된다.유스톡 프로젝트는 학교 밖 청소년 중 은둔·고립·우울감을 느끼거나, 또래 관계에 어려움을 느끼는 청소년을 대상으로 연 2회 운영한다. 참여자 니즈를 반영한 놀이·활동·체험 프로그램을 통해 불규칙한 생활 패턴 회복과 또래 간 관계 형성을 지원한다. △유스톡 스쿨은 학교와 공동 협력해 학교 내 적응이 어려운 학생을 대상으로 '방과 후 과정', '방학 과정', '자유학기제' 과정을 진행한다. 올해는 등교 거부 등 심리적 위기 수준이 높은 학생을 위해 놀이·상담 결합의 고위기청소년 과정을 신설했다. △유스톡 캠프는 친구가 필요하거나 공동체 활동을 희망하는 일반·위기 청소년을 대상의 방학 중 2박 3일 단기 캠프 과정과 부모·자녀 간 관계 개선을 희망하는 가족을 대상으로 가정 내 정서적 유대감을 강화하도록 돕는다.청소년의 심리·정서적 어려움을 고민하는 보호자들을 위해 부모 교육과 정서 지지 네트워크도 운영한다. 행복동행학교 참가 신청 등은 청소년몽땅이나 행복동행학교 누리집에서 하면 된다.정진우 시 평생교육국장은 "청소년기의 우울과 부적응에 대한 조기 예방은 우리 사회의 중요한 과제"라며 "행복동행학교의 놀이와 체험활동을 통해 청소년이 다시 세상과 연결될 수 있도록 청소년 회복 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.