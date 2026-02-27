“봄엔 더 조심하세요”…농어촌공사 경기본부, 해빙기 안전점검

자체개발한 'CCTV AI 안전관리 시스템' 본격 도입

현장점검 0 한국농어촌공사 경기지역본부 관계자들이 관내 공사현장을 대상으로 해빙기 안전점검을 펼치고 있다./경기지역본부

아투데이 김주홍 기자 = 한국농어촌공사 경기지역본부가 해빙기를 맞아 다음달20일까지 관내 공사현장을 대상으로 안전점검을 실시한다.27일 경기지역본부에 따르면 이번 점검은 겨울철 동결로 인한 지반 약화, 구조물 균열 등 해빙기 특성을 고려해 공사현장의 안전 사각지대를 사전에 해소하기 위해 실시되는 것이다.경기지역본부는 자체 개발한 공사현장 CCTV AI 안전관리 시스템을 본격 도입해 현장 안전관리의 디지털 전환을 추진한다. 안전관리 시스템은 공사현장에 설치된 CCTV 영상을 인공지능이 실시간으로 분석해 안전모·안전조끼 미착용, 위험구역 접근 등 안전위반 사항을 자동으로 감지하고 즉시 알림을 제공하는 체계로 공백없는 상시 모니터링이 가능하다.경기지역본부는 이를 통해 현장 안전점검의 실효성을 대폭 향상시키고 사고 발생 요인을 사전 차단해 중대재해 예방에 한층 강화된 안전관리 체계를 구축해 나갈 계획이다.김성경 경기지역본부장은 "해빙기는 공사현장에서 안전사고 위험이 높아지는 시기인 만큼 선제적인 안전점검이 무엇보다 중요하다"며 "AI 안전관리 시스템 도입 등 첨단 기술을 활용한 스마트 안전관리를 통해 '중대재해 ZERO' 현장을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.